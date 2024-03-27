李佳孖羅啟豪加國開騷　遇風雲色變落軟雹：以為客死異鄉

《中年好聲音》羅啟豪與李佳早前到加拿大登台，為當地華人善團擔任籌款晚宴表演嘉賓，二人日前回港，除了獲大批粉絲到場接機外，李佳的外籍老公及兩名兒子亦有前來接機，與家人小別9天的李佳，甫出閘即趕緊與囝囝擁抱，老公更熱情送上熱吻。

短短幾天行程，二人除了為慈善晚宴擔任嘉賓，更在多倫多受TVB Anywhere邀請，於當地商場舉辦的《中年好聲音音樂會》中獻唱，為當地觀眾帶來多首於《中》唱過的比賽歌，如《上海灘》、《忘情號》及二人的成名合唱歌《當愛已成往事》。談到難忘嘅經歷，李佳坦言起初還以為是一般商場騷：「但當我踏上個舞台嘅一刻，見到咁多，唔單止1樓坐滿同企滿晒，連2、3樓都一樣企滿晒觀眾，感覺真係好震撼、好感動。」除了表演外，她亦趁機到處遊覽購物，又於當地菜市場品嘗一頓美味海鮮，她透露與同行人員正想於當地的一個鐵皮貨櫃箱市場打卡時，突然風雲色變落軟雹：「當時又大風，啲雹粒打落周邊嘅貨櫃箱好大聲，好在我哋叫咗嘅車啱啱到可以即刻上車，我同同行嘅工作人員講番話以為自己就咁客死異鄉，諗番都好搞笑！」

至於啟豪就表示除了有大批豪殼（歌迷暱稱）特意從香港飛到當地支持他外，更有歌迷專程由澳洲乘20多個小時飛機去支持他，令他非常難忘！另外，他又以半個東道主身份，親自駕車帶李佳及同行工作人員到多倫多南邊的聖凱瑟琳斯區遊覽：「探訪咗酒莊、Niagara-on-the-Lake（濱湖尼亞加拉小鎮）同埋Niagara Falls（尼加拉瀑布），凍得嚟但天氣好好，好開心、好難忘！」