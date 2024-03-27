【簡潔生活學】SEN家長你不孤單

自從開設收納公司後，偶爾也會獲媒體邀約訪問，但大多都是關於如何成為整理收納師，創業遇到甚麼困難，又或是有甚麼收納貼士之類。不過，上周接受一個媒體訪問時，卻大有不同！這次重點是關於整理收納對有SEN孩子（特殊教育需要）的家庭有甚麼好處，或是有甚麼要注意的地方。在這次交談中，我反而獲益良多。

熟知我背景的朋友，都知道我大兒子是患有自閉症，因為他沒有語言能力，所以跟其他SEN兒童一樣，需要特別照顧起居及特殊教育。當記者朋友問我，知道兒子患有自閉症是否很難接受？回想起當初，我其實沒太大反應，可能是我天性樂觀，認為孩子是上天給予的禮物，加上家人支持，以及經濟上沒太大負擔，所以比起其他雙職家庭，日子也不算太難過。

而當這位記者跟我分享她採訪過的大小故事，其中最多是有很多媽媽要兼顧工作與家庭，加上要照顧SEN孩子，經常壓力爆煲，加上與丈夫產生摩擦與分歧，最終離婚收場，而這情況佔絕大多數；另外，也有家庭因為趕孩子在六歲前的黃金學習期，要「賣樓」套現用作治療費用，這些故事都聽得讓人難過。

不過，人間有情，也有位跆拳道教練，卻十分歡迎SEN孩子，更專誠修讀特殊教育課程，卻「意外」發現自己原來也是ADHD人士（專注力不足及注意力缺乏過動異常症清了自己，更明白SEN兒童的需要，更懂得如何處理他們的情緒及學習能力，讓他們將缺點變成優點。

家家有本難念的經，生活總不會日日是晴天，希望每位SEN家長都可以好好照顧自己的身心靈，尋找適當的情緒出口，慢慢會發現生命總有令人感恩的地方。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

Facebook：Kitty KY Wong

Instagram：kitty100trial