陳蕾鼓勵Nathan燃生存意志　同古淖文14年嚟仲有聯絡

歌手陳蕾和洪嘉豪今日（27日）到尖沙咀出席化妝品活動，吸引不少粉絲到場支持。於3月初完成四場紅館演唱會的陳蕾，事後獨個兒前往日本九州自駕遊，享受了10天愉快旅程，她說：「當地揸車真係好方便，大家都可以去體驗吓。」資深音樂人周啟生狠批陳蕾個唱上「近乎離晒譜走音」，陳蕾直言完騷後有看報道，旅程間亦有慢慢消化，她稱：「我自己都知自己有好大進步空間，無論係現場演出或錄音，有時出到嚟都未如自己理想，所以我都感激每個人擺低對我嘅睇法，有啲善意留言我都可以進步。」

至於擔任陳蕾演唱會嘉賓的魏念恩（Nathan）企圖自殺，她指事後有立即慰問他，對方亦有回覆，問到可有開解Nathan？陳蕾指：「一直以嚟都有，都有畀佢支持同鼓勵。（佢情緒易波動？）由總決賽發生咗太多事，相信每個人遇到呢啲情況都好唔開心，我嘅角色一直係畀支持同鼓勵，亦想用盡方法燃起佢對生命嘅意志，可以勇敢面對自己嘅人生，承擔自己要承擔嘅嘢。（請佢做嘉賓想幫佢變害佢？）如果感受到任何人對生命失去鬥志，唯一令我後悔係我未盡全力拉起佢。」

另外，陳蕾跟同是《亞洲星光大道》出身的古淖文，在《中年好聲音2》贏得了冠軍，陳蕾表示有恭喜對方，又指14年來都有保持聯絡，問她可覺得他是遲來的春天？陳蕾就話：「之前嘅經歷係好好嘅養份，話唔定要經歷好多高低起伏先有依家嘅成績。（有機會合作？）可以諗吓嘅。」

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

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利民會： 3512 2626

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