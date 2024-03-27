Diddy寓所被搜　歌手舊愛與50 Cent輪流「踩多兩腳」

美國饒舌天王Diddy位於洛杉磯與邁阿密豪宅日前被國安局派員硬闖大肆搜查，期間他的兩子被電視台影到被鎖上手銬強行帶走，事後有指行動與Diddy涉嫌性販賣的指控有關。由於事件震驚樂壇，一眾圈中人都有留言評論，其中視對方為死對頭的美國饒舌天王50 Cent 即時「落井下石」直指Diddy事業「玩完」。

50 Cent於警方入屋搜查當日留言回應：「呢壇Ｘ嘢係嚟真，佢哋（警方）唔會咁嘅形式嚟，除非佢哋有晒case。」而他亦直言Diddy事業從此「玩完」。50 Cent 昨日繼續爆料：「有冇人見過Jay-Z 😆😆😆Puff（Diddy）同人講Jay-Z唔聽佢電話。LOL」

此外，去年首位入稟控告Diddy性侵後來卻撤銷控告的歌手前度Cassie，於搜查行動後亦透過律師發聲明回應，並語帶相關表示：「當執法部門尋求起訴那些違法者時，我們始終會支持執法部門，希望這是讓Combs先生（Diddy）對其墮落行為負責的開始。」而另一名自稱是性侵受害者之一的歌手Aubrey O'Day亦留言表示：「你種咗啲咩嘢，就會有咩後果。我祈禱呢個能令所有受害者有勇氣會說出我哋所經歷嘅一切。」

另方面，有傳媒得到Diddy洛城屋被警方大肆搜查後的狀況，屋內一片混亂，連夾萬也被拆開。而Diddy的律師Aaron Dyer昨日就首度回應事件，批評警方入屋搜查的行動對Diddy的孩子和員工過份使用武力和心存敵意，並強調Diddy從未被拘留，但有與當局交談並配合調查，此外律師亦否認他的家人於行動中被捕的傳聞。