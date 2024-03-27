李思林坦言難以走出傷痛　對李玟AI片段深有感觸

已逝天后李玟家姐李思林今日（27日）出席關注老人精神健康的活動。李思林笑言已經好久沒有出席活動，稱現只會參與及支持有意義的活動。談到老人精神健康問題，她指普遍人都不知道老人會患上抑鬱症，需要正視，又言感同身受：「因為我同媽媽喺一齊工作，佢嘅變化我睇得出，尤其依家屋企發生咁困難嘅事，媽媽嘅精神變化都比較大，所以中國人成日話最困難嘅喺『白頭人送黑頭人』。」又指年紀越大，腦袋可能會流失某種化學成分，令人逐漸變得㒼塞，故她會經常陪伴在媽媽左右。問到李思林和家人可有走出傷痛？李思林笑言：「我覺得我自己一生都唔會走得出，希望自己下一生可以走得出，我唔知道需要幾耐時間，但要自己努力。」

對於最近有人利用AI「復活」李玟，李思林指這是一種尊重，又稱自己留意到歌手貓王（Elvis)家人亦發聲明表示不認可這種行為，「當然如果你好懷念佢，幻想自己同佢生活嘅片段喺冇問題， 但如果用做商業用途或者偷呃拐騙，咁就唔得，人哋嘅一次傷害，變咗第二次（有冇諮詢法律意見？）有，內地央視都報道咗，呢個絕對侵權（採取法律行動？）應該唔會，只要對方將影片下架就得，因為呢樣嘢始終太新穎，大家都唔知道。」她稱當時見到妹妹的AI片段也頗有感觸，又指怕媽媽見到會「嚇死」，透露妹妹的大部分遺物已經拿回來，要花時間整理。

至於籌備李玟出道30周年紀念活動，李思林則指主要交給歌迷負責，她們作為家人只需要在旁扶持。另今年奧斯卡「逝者致敬」環節中，李玟遭怱略，李思林稱沒有留意今年的奧斯卡，「不如你哋幫我討個公道。」