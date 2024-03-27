陳家樂曾開婚紗攝影工作室維生　連詩雅未定開刀日子

影帝林家棟、陳家樂、錢嘉樂、劉偉強及張繼聰等，下午到銅鑼灣出席一個電影剪接展覽活動，眾人獲安排即場打手印留念。談到剪接，家棟與家樂受訪時異口同聲表示相當有興趣，家棟更表示：「其實當年有作品都係我自己剪嘅，因為嗰時導演唔得閒返咗內地，過程我學到嘢又好好玩，最神奇係可以改寫成件事，好似《金手指》咁，十零秒就睇到家樂唔同嘅變化，佢嘅演出令我眼前一亮，特別出色，又鍾意聽佢講粗口！」

家樂聞言即向未有機會合作的家棟「𢱑撈」，又打趣自己有渴望拍《殺出個黃昏2》：「我想演殺手，又好鍾意家棟哥，無論佢做台前或幕後邊個崗位，好想有機會同佢合作，畀個機會搵吓奶粉錢啦！」全場爆笑。

家樂重提約10年前，自己遇上事業低潮，曾開設婚紗攝影工作室，一手一腳攝影加剪片：「當時同導演簡君晉合作緊，佢聽到我嘅人工（少）嚇一跳，跟住佢將自己手頭上嘅（結婚）客彈晒畀我，我就用咗全副片酬兩萬幾蚊買咗部相機去開工。（唔肉痛咩？）痛，但佢話可以幫我搵番10倍錢。（結果呢？）梗係唔止10倍啦。」後來因為工作開始繁忙，家樂將手頭上股份全數轉讓給其他拍檔：「間公司依家仲喺度，仲要營運得唔錯，我結婚都係佢哋幫手。」

另外，談到太太連詩雅預產期7月尾，家樂表示：「好緊張，但仲未定到邊一日（開刀），因為要夾番我出生嘅時辰，但我去番公立醫院check手續好繁複。為咗小朋友着想，煩啲都要搞。」