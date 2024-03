舉行首個世界巡唱！輝人@MAMAMOO獲港迷送蛋糕祝賀

韓國女團MAMAMOO成員輝人昨晚(26日)假九龍灣展貿中心匯星舉行《2024 Whee In 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD [BEYOND] IN Hong Kong》演唱會,是她出道10年來首次以個人身份在香港開騷。

演唱會在晚上8點左右開始,輝人身穿藍色閃爆露肩裝襯白色熱褲登場,以《I Know I Know I Know》一曲揭開序幕。她之後用廣東話跟粉絲打招呼:「大家好,我係輝人!」

她指去年曾以MAMAMOO身份來港開騷,而今次她首次以個人身份舉行世界巡唱,香港更是海外首站,覺得特別有意義,她指前一日抵港後休息了一天:「我在酒店附近看了很美麗的海景,又和工作人員吃了很美味的海鮮。」

隨後她唱出《EASY》、《TRASH》及《Bite Me》,她笑指因為香港的天氣比韓國熱很多,所以流了很多汗,又大讚香港粉絲的韓文很好,自言在語言方面比大家差很多,但她亦努力用廣東話說「心心」、「世一」和「多謝」冧粉絲,又承諾下次會準備更多廣東話跟大家互動。

在Encore環節時,香港粉絲為她送上地球造型的蛋糕,慶祝她舉行首個個人世界巡唱,令她十分感動,用廣東話講「我愛你哋」答謝粉絲,又答應下次來港開騷會開足兩場,叫大家記得要支持,最後再用廣東話說:「我會掛住你哋,下次見!」