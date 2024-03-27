烘焙新品　可愛又得粉紅夢幻亦得

烘焙，英文Baking，又稱烘烤、焙烤，指麵包、蛋糕、西點、撻等烘烤類製作而成的食品。烘焙美食除了可以當正餐外，還可以當點心及小食，是老少咸宜的不錯之選。今日介紹的除了可以自己動手製作的包點外，還有洋溢濃濃春日氣息的粉紅色馬卡龍呢！

親手整麵包

由本地老字號開設的工作坊，主打各式烘焙美食課堂，有成人班亦有親子班，將於4月開設的全新「動物造型麵包」課堂，同樣設有成人班及親子班，將鬆軟美味的芝士火腿包和朱古力麵包，分別化身成可愛小象與柴犬，前者以經典的芝士搭配火腿組合製作，芝味濃郁；後者則用上滿滿的濃郁朱古力醬作餡，加熱後猶如流心朱古力般澎湃，可可迷大愛！課堂上由麵糰、塑型、包裹餡料至出爐後繪畫表情整個過程，均由資深導師指導，由學員親手捏製耳朵、尾巴等，好玩又別具滿足感之餘，仲可以享用自家製作、獨一無二的動物麵包，大家都可以心滿意足！

櫻花味馬卡龍

世界奢華茶葉品牌除不時推出新茶外，更於不同季節帶來時令的茶味，今個春日於即日至4月30日期間，品牌推出全新限定口味「櫻之頌！佐櫻桃茶香馬卡龍」，外層是酥脆的粉紅色杏仁殼，包裹住細滑香甜的櫻桃果醬和白朱古力餡，綠茶的自然風味與甜美的花香味非常突出。此外，除了經典標準馬卡龍禮盒外，為了慶祝「櫻之頌！」的登場，品牌更推出了櫻花特別版粉紅色禮盒設計，將櫻花季節的浪漫氛圍盡情展現。馬卡龍可揀選單件，或6件、12件及24件禮盒套裝。