汪小菲拆牌S Hotel改以女友M為名　大鬧前妻台灣寓所國台辦有回應

台灣藝人徐熙媛(大S)與前夫汪小菲婚後的官司、罵戰仍未停止，而以大S名字命名的S Hotel酒店，已悄悄撤下招牌，更改名為台北MGallery。不少網民都拍了相片放了社交網，原本酒店的大門的S Hotel字樣已被拆掉，就連外牆的超大S字樣也已改為M代替，正正跟汪小菲現任女友Mandy的英文名而改，網民都大嘆：「S Hotel的招牌拆了，也等於是汪小菲正式告訴大家，自己和大S鬧掰之後，雙方唯一的一點情分已經緣盡，雙方徹底沒有了任何的關係。」

而據酒店員工透露，酒店內部已經進行了全面裝修，那些有關於S字眼的東西，全部都已經提前換掉，酒店更名換姓也是汪小菲的示意。

此外，兩人自從3年前宣布離婚後，一舉一動都登上反網站熱搜話題，最近汪小菲更跑到台北市警局，表示要實名舉報大S濫用藥物，今日(27日)有記者於國台辦記者會上提問指日前汪小菲在台北大S住處的有關言行受到網民關注，有內地網民批評指這恐怕是惡意激化兩岸矛盾，希望國台辦能出手管一管，對此國台辦發言人陳斌華表示自己跟汪小菲都認識，又謂：「希望我的回答不至於讓（兩人）友誼的小船說翻就翻。兩岸婚姻數量約有40萬，汪小菲與大S的吵吵鬧鬧不至於影響兩岸關係，兩岸一家親，希望有緣人能白頭偕老。對於極少數失敗的婚姻，希望當事人好聚好散，一別兩寬，各自安好。」

而張蘭亦繼續「撐仔」，她於直播中謂：「我張蘭，用我的生命發誓，用我媽媽爸爸的生命發誓，汪小菲絕對絕對不是家暴男，沒打過一次」，直言這是前媳婦的陰謀。她又控訴大S爆料謂:「前幾年和汪小菲上節目時2000多萬直接都拿走了，一分錢沒給汪小菲留，但是所有的稅金，汪小菲繳得齊齊的。」