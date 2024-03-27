雲浩影搞「搶先廳」　被Fans搞到「濕晒」

歌手雲浩影（Cloud）新碟《INTRODUCTION to PAIN》宣傳舉行「搶先廳」，Fans買飛入場率先獲得新碟兼欣賞現場演繹。她以輕快的《自發性神經反應》揭開序幕，Fans揮動燈牌和旗仔，氣氛熱鬧，期間她表示幾乎被前排Fans牽動情緒，結果她唱《放下放不下》時失守感動眼濕濕，要深深呼出一口氣：「經歷咗好多嘢，我真係唔確定再錄一次，係咪可以去返嗰個嘅我。美好嘅事情無得重複，有啲美好放喺心入面就夠。」

去年Cloud第一張唱片時舉行發布會，不少圈中人支持。今次推出第二張唱片，首次以賣票方式舉行試聽活動。Cloud坦言最初擔心票房反應，結果門票秒殺，又指今次是好激動和感動的表演，因一直想Fans見面，唱新碟歌曲。

為了今次活動，Cloud特別設計「心碎版」限定簽名款式，她說：「希望收到今次簽名嘅Fans以後唔會心碎，又或者可以陪伴大家心碎。」而唱片外的繩結隱喻「心結」，她說：「呢條繩係綁住個心嘅心結，結象徵住『心結亦可以係一件好靚嘅事』，新碟對於我係美好嘅事，係成長好重要嘅一環，紀錄咗我一啲心路歷程。」之後的計劃，她說：「希望可以唱出大家嘅故事，亦希望在舞台上更上一層樓。」

台上一度感觸眼濕濕，她坦言綵排時已經很感動，她說：「綵排時已有好大感覺，因為做呢張唱片唔容易，參與咗一啲呢張唱片嘅構思，真正感受到BB出世。做上一張唱片時自己仲係一個妹豬，今次唱片我真真切切感受到屬於我嘅唱片，見到呢個場好開心，而且望到我以前住嘅屋企，係一個緣分。然後見到啲Fans，我記得佢哋嘅樣，有啲認識好耐，亦有啲新臉孔。」