赤灣鐵路遊　假日北上玩樂

深圳地鐵網絡四通八達，隨便一個站都夠大家玩成日。今次同大家探索位於蛇口工業區南端的赤灣站，這個2號線與5號線的終點站，附近既有價值工廠及櫻花列車等網紅打卡熱點，又有左炮台等歷史文物；加上大型商場、超市及各式美食，絕對是假日北上好去處。

價值工廠 文青熱點

價值工廠是赤灣最Hit的網紅打卡點，星爺執導的電影《美人魚》也曾在此取景。它原是建於1985年的浮法玻璃廠，至2009年廠方搬離，後來2萬平米的建築空間經過活化，在保留大型筒倉、砂庫及機械大廳的同時，加建了藝術中心、表演場、報告廳和展覽廳，還不定期舉辦時裝騷和藝術展覽等，成為不少文青的聚腳地。園區另有不少創意店舖，如「字在活字博物館」展出活字印刷設備、「表咖‧拾光Cafe」可歎特色咖啡和小食。

粉紅列車 浪漫滿分

春天想睇櫻花唔一定要飛到日本，近一點的深圳華英路景觀公園一樣有。這處佔地2萬平方米，種植超過10萬朵中國紅品種的櫻花，每逢3至4月都會盛開，上山沿路還有勒杜鵑、洋紫荊、黃風鈴等，讓遊客沉浸在花海之中。半山腰有一列櫻花列車，據知靈感來自日劇，車身塗成粉紅色，還不時播放輕音樂，讓遊人坐在窗邊賞櫻，又或靠在椅旁打卡，浪漫滿分！值得一提是列車免費入場，適逢花期遊人甚多，建議早點到達以避開人流。

炮台舊貌 訪尋歷史

左炮台建於康熙56年，距今已300多年歷史，原先跟右炮台兩邊守衞着赤灣港，可惜炮台於光緒年間被荒廢，只剩下左炮台保留至今。遺址於170米高的鷹嘴山山腰，面向伶仃洋，登山沿途可俯瞰蛇口港景色。炮台的城基以大塊花崗岩砌成，圍牆部分猶如小型萬里長城。當年生鐵炮共有12門，現存留着一門完好保存，不難想像其昔日的威武雄姿。此外，當年林則徐曾重修赤灣炮台，附近矗立了一尊銅像以作紀念。

商場超市 瘋狂購物

赤灣站附近有不少大型商場，滙港購物中心是其中之一。商場總建築面積逾10萬平方米，分兩期而建，開業僅4年的二期設有6層，涵蓋購物、休閒、餐飲、親子及潮流品牌。頂樓是兒童遊樂場，設有八爪魚滑梯，供大人細路齊齊放電。另有美食廣場「蛇口味道」，雲集不少地區特色小食，並以霓虹光管及裝置藝術，拼湊出蛇口的工業風味。講到購物，人人樂超市在赤灣也有分店，貨品以種類繁多及價格合理為賣點，返港前不妨到此掃貨。

特色美食 豐儉由人

行到攰的話係時候「醫肚」！6號花園餐廳是區內人氣餐廳，店如其名種滿大大小小植物，小白屋四處被繡球花、藤蔓及馬蹄蓮圍繞，恍如置身浪漫情調的法式小莊園。招牌菜包括鮮蝦牛油果莎莎墨西哥薄脆、泰式青檸酸辣醬烤黃花魚等；甜品則推介6號花園Tiramisu，甜而不膩酒味香濃。愛休閒的話Crush Coffee也值得一逛，咖啡店以黑白為主題，環境優美配上愜意音樂，呷一口招牌氣泡咖啡，感覺勁Chill。