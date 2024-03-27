張智霖獻唱金曲賀陳淑芬生日　即獲封男神

「聲夢傳奇」的張馳豪、林智樂、文凱婷、孫漢霖、劉詠彤和劉芷君，還有譚耀文、龍婷、莫文蔚、張智霖、陳松伶、于毅、謝天華、鄭丹瑞、陳潔靈、蘇永康、Supper Moment、鍾鎮濤、汪明荃和胡楓等，日前齊集假澳門舉行的《陳淑芬．星星相識50年．演唱會》。演唱會由張馳豪、林智樂、文凱婷、孫漢霖、劉詠彤和劉芷君等以張國榮的《Stand Up》、《H2O》及《 Monica》 組成的經典快歌Medley揭開序幕；緊接的譚耀文先唱出電視劇《縱橫四海》主題曲《烽火晴天》，他唱畢後說：「今天很開心可以參與陳太（陳淑芬）入行50周年紀念演唱會，適逢陳太生日，不如在座所有觀眾都同陳太講聲生日快樂、好嗎？」

《中年好聲音》的龍婷獻唱鄧麗君《我只在乎你》，獻唱時這首經典歌時兩旁的 LED 出現了多張陳太和鄧麗君的合照。莫文蔚演唱完後：「我入行不久便認識陳太這位前輩，當時是96、97 年左右，張國榮（哥哥）喺紅館舉行《跨越 97 演唱會》，我好幸運被挑選成為嘉賓，每日下午到紅館綵排，晚上演出，連續20幾場演出，之後又去咗日本、美加和星馬等地走埠，嗰時時間對我呢個新人嚟講真係好興奮，亦學到好多嘢東西，好幸運啱啱入行就接觸到非常高水準嘅演唱會世界，因我係跟哥哥和陳太學習。」

當張智霖（Chilam）送上《歲月如歌》後，台下的陳太大叫「男神」，他跟陳太說：「Happy Birthday！我同陳太好有緣份，我曾經係佢公司天星娛樂嘅藝人，共事過一段時間，是段好好嘅回憶，喺陳太身上學咗好多嘢，好以似佢嘅專業、認真態度。陳太喺華星工作時幫過唔少巨星，我跟住唱嘅歌，佢同原唱巨星喺華星嘅最後合作嘅唱片就係呢首歌。」隨着唱了羅文的《幾許風雨》。陳松伶表示視陳淑芬為「家姐」，跟對方的故事多到可開拍一齣電視劇。謝天華揀選了《不老的傳說》，指和陳淑芬相識緣於音樂劇《雪狼湖》開始，同時將歌曲送出當天生日的太太Tina。