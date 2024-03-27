姜濤無懼口臭　頭貼頭模特兒獲讚香噴噴

「MIRROR人氣王」姜濤連續第三年與牙膏品牌合作，在新一輯廣告中與女模特兒表現親暱頭貼頭，他說：「我同對方真係近在咫尺，大家都好快投入完成工作，無諗過導演一叫Cut，佢就讚我『香噴噴』，人生首次被女仔讚賞我口氣，真係有啲受寵若驚﹗」

他透露由細到大都擔心自己有口氣問題，因此過往與人常社交保持距離，但作為經常與不同人接觸的藝人，表示就因要經常同其他人好有貼身嘅接觸，所以不知不覺中自我訂立「口氣管理機制」，他謂：「好多時同隊友一齊練舞、一做面對面動作時，就會好自然咁擰歪面﹗每次用完支咪都會聞一聞、用消味劑噴一噴，確定無味先會還番畀工作人員。」因為他重視口氣問題，所以現時無懼口臭，就算跟其他人大跳貼身舞也零壓力，加上他天生唇紅齒白，所以不怕時不時展示自信笑容。而將踏入姜濤生日的4月，品牌租用銅鑼灣巴士站的型4D戶外廣告位，供姜糖任索姜濤的口氣。

另外，MIRROR正積宣傳主演新片《12怪盜》，非接觸式儲值卡公司趁勢推出12位鏡仔的新片造型為卡面的非接觸式儲值卡，可見鏡仔的受歡迎程度達無處不在的地步。