MIRROR新片上畫12子再合作拍乜好？AL同Edan做謝票擔當

男團MIRROR、ERROR及沈殷怡等晚上（27日）出席電影《12怪盜》首映，首映未開始前，大批鏡粉一早到場霸靚位為偶像造勢，她們除了帶來應援物資，更叫囂撐偶像，當中以「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）最聲勢浩大；而全黑打扮的MIRROR到場時十分識趣，不停向兩旁的粉絲揮手，粉絲的歡呼聲震耳欲聾。

姜濤在台上表示若12子再開戲，提議拍攝競技題材新片，Stanley即話不如踢足球，笑言可以做教練指指點點，而Jer則希望將來再有機會全隊員合作拍電影，又笑言：「不如同粉絲一齊拍續集。」被Lokman取笑：「唔好咁老土，不如拍前傳。」姜濤接口：「不如拍成劇集啦！」

MIRROR受訪期間，在場鏡粉不停尖叫，要隊長Lokman大聲作出呼籲：「做緊訪問，唔好嘈住！」鏡粉才略為收斂。對於歌迷表現瘋狂，Lokman表示：「都知道佢哋等咗好耐好辛苦，不如大家夾吓時間，輕輕鬆鬆出席活動睇吓戲，唔使咁嘥時間喺到等，安全都好緊要。」姜濤亦感謝「姜糖」：「多謝佢哋，希望佢哋叫多啲《12怪盜》。」

問MIRROR首次12子主演一套電影對票房可有信心？Lokman表示：「唔敢講有冇信心，我哋信心去晒拍攝上，睇吓啲反應先啦！」Anson Lo和Edan則是這套電影的謝票主膽，被安排4日謝票，各自超過100場，Edan說：「其實冇乜所謂，因為係睇住我哋做嘢嘅流程，跟住就安排邊個得閒去謝票，仲可以把握機會同粉絲好好交流，好難得，嚟緊我哋都要出發去美加做巡唱，所以把握機會見咗啲粉絲先。」

反而Anson Kong的謝票場數較少？他透露因為在英國站巡唱之前已經開了新戲，他說：「戲入面仲成就解鎖一個運動，總之上咗幾堂，側邊啲人覺得我上得幾好，個運動冇同人碰撞，自己同自己玩。」而Anson Lo亦在開拍新戲，近日更被發現在觀塘開工，不過他表示角色和對手要留待日後公布，他說：「今次飾演一名司機，但我唔識揸車，惟有向識揸車嘅隊友求助，睇吓點樣扮得似啲囉，導演亦有指點我，話我表演方法比較急，要我慢慢做，放鬆啲去做表情，我覺得獲益良多。」

稍後MIRROR便出發到美加舉行巡唱，會逗留兩個多星期，問到之前英國演出時，粉絲有甚麼表演令他們打了強心針？Lokman表示：「有呀，尤其喺英國曼城，啲粉絲同我哋都好有交流，令我哋好心花怒放，對演出更有信心。」

另外，Ian的Chapter 2新歌早前趁在英國開巡唱時，順道拍攝MV，但要完成後期才出街，Ian表示最難忘是英國當地天氣變幻莫測，本來以為陽光普照，但最後都落雨，幸好拍出來效果不俗。而姜濤則表示因為美國巡唱時間緊迫，所以媽咪不會跟他們到美國。