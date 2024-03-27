余香凝預告拖女行金像獎紅地氈　陳浩民骨折「三隻腳」現身

藝人余香凝（Jennifer)、陳浩民與妻子蔣麗莎、溫碧霞、麥大力和簡淑兒等人，今晚（27日）出席活動。陳浩民和麥大力二人均手持拐杖出席活動，當他們一同合照時，浩民大叫「相見一家親」。

Jennifer稱今年要經常出差，接下來由她主演的電影即將在內地上映，故她要到內地做宣傳工作。提到家人，Jennifer出差最牽掛的莫過於剛出生六個月大的兒子及即將滿三歲的女兒，Jennifer笑指女兒現在長大會主動打電話給她，又指婆婆、奶奶和老公亦會幫忙照顧孩子，大讚他們是「神隊友」：「我先生依家都會幫手湊，呢個喺我第一胎嘅時候未出現過，第二胎佢竟然夜晚肯幫手，所以佢依家對啲喊聲好敏感。」又謂只要她在香港，就一定會抽空陪伴家人：「好似依家阿仔六個月大，仲未識嘢，但我一定會帶晒佢同囡囡一齊出門，畀佢感受吓個氣氛。」表示囡囡偶爾會呷醋，但大多時間都偏向幫手照顧弟弟。

講到出席金像獎的戰衣，Jennifer指今年由囡囡幫忙選衣服，亦對囡囡所選擇的禮服大感滿意，笑言今年會考慮帶同囡囡一起行紅地氈：「因為上年阿囝喺肚入面，如果今年帶佢嘅話要訂做一個孭帶，所以可能會考慮帶囡囡。」又謂對獎項未有過多的想法，認為可以行紅地氈已經很開心。

而手持拐杖出席的陳浩民透露他是由約三層高的樓梯摔下來扭親，導致骨折：「我起初唔覺得有事，只喺行路有啲痛，隔咗幾日得閒放假去睇醫生，點知原來骨折。」笑言他和太太蔣麗莎經常經歷風浪，稱前陣子太太在游泳時不慎被珊瑚擦傷大腿，現在大腿上仍然有大一塊瘀痕。陳浩民又表示五星其後需要覆診，不過幸好腳傷並沒有影響到工作：「平時直播都可以坐喺度，而拍戲五月先開工，依家主要養傷（拍戲需唔需要走動？）將就吓，因為佢又唔喺好痛，最重要喺佢成日抽筋。」蔣麗莎聞言即笑話浩民會抽筋是因為年紀大。