女神復活　觀眾齊話Good

好多AV女優實力非凡又夠索，係唔少男士心目中嘅女神，之不過長路有盡時，女神都會引退！AV業界資深人士神仙乙就表示，女優引退固然令人感到可惜，然而佢哋有朝一日會突然復出，再次為大家瞓身獻技，就好似今日介紹嘅3套作品咁喇！

以一敵三

喺Madonna出品嘅《10年來首次閃耀的嚴重出汗的SEX 3本番》入面，喺2015年引退嘅椎名由奈今次隆重回歸，比起引退之前，由奈嘅女人味更濃，而且身材凹凸有致，心口對G奶亦一如以往咁「胸」湧澎湃，相當吸睛！片中由奈會同男優展開3場激烈大戰，仲會有迎面發炮嘅重口味場面，更會進行一女鬥三男嘅4P混戰添！由奈除咗喺演出上駕輕就熟，亦表現得極為陶醉，令觀眾睇得津津有味！

如狼似虎

同樣由Madonna推出嘅《認真的舌吻與中出3本番》當中，由電視藝人轉行做AV女優嘅吉澤友貴，再次為大家作激情演出！回歸後嘅友貴，唔單止靚女咗，身材仲弗咗，更重要係表現得相當飢渴，佢一見到男優就如狼似虎咁又攬又錫，滿足完口慾之後，就移船就磡瘋狂扭動蛇腰榨乾快感！另外，友貴為咗體驗到更強烈嘅刺激，仲會同男優打真軍兼且中出收場，真係睇到人咬牙切齒！

樂意奉陪

片廠本中製作嘅《決心打真軍AV亮相》，邀請到香澄莉子復出拍AV，並且改名叫永野莉子，重新出發。原本係S1專屬女優嘅佢，出道一年多之後突然宣布引退，所以好多人都估唔到佢會突然回歸AV界。至於莉子復出嘅原因就唔知，只知道佢今次真係瞓身演出，喺冇做任何安全措施情況之下，同男優嚟個埋身肉搏，享受零隔膜嘅滋味！而班男優當然樂意奉陪，同莉子嚟番次激情又貼身嘅床戰啦！

簡評

對於本仙呢啲資深AV迷嚟講，能夠睇到女優引退多年之後重回AV戰線，的確係百般交集兼且感動流涕，而喺今次為大家介紹嘅3部復活作品當中，就最鍾意椎名由奈主演嘅《10年來首次閃耀的嚴重出汗的SEX 3本番》，因為由奈一直都係本仙心目中嘅極品女神，外表冷艷，上到床卻又風情萬種，而喺本作中呢種風格依然無變，加上由奈嘅床上反應夠晒肉緊，真係新舊AV迷都一樣睇得回味。