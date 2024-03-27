烏克蘭神乳　青春靚偈

來自烏克蘭嘅Samadhi Amor，有樣有波，絕對配得起神乳之名喇！（互聯網）

何謂神乳？綜觀唔少男士嘅睇法之後，總結出唔係一味夠大就得，最重要係天然冇添加，仲要波形靚兼且薄身至稱得上呢個稱號，好似來自烏克蘭嘅Samadhi Amor咁，有樣有波，絕對配得起神乳之名喇！

完美配搭

可能有人認為神乳咪即係爆乳，兩者都係一樣啫！作為正宗胸奴迷，應當知道兩者其實有分別，爆乳即係超重量級，可謂「大到爆」，不過當中有唔少係經過後天加工，睇落唔夠自然，質感「硬磞磞」。之但係，稱得上做神乳就唔同喇，唔單止巨型夠分量，而且純天然冇添加，配合埋高顏值同纖腰，絕對係完美！

講咗咁耐，其實就係想話畀大家知，出生於烏克蘭基輔嘅成人模特兒Samadhi Amor，佢心口嗰對車頭燈有幾咁正，並獲封神乳之名。擁有一對天然H Cup大肉彈嘅佢，夠晒波濤「胸」湧，襯埋25吋纖腰同渾圓美股，實在太誘人，名副其實係魔鬼級身材，試問男人點會唔流晒口水吖！而佢憑住天賦本錢，喺2021年以18歲之齡投身成人模特兒界，甫出道時即備受注目，迷倒一眾歐美男士。

明日之星

事實上，喺Samadhi跟模特兒事務所簽約之後，隨即吸引到歐洲著名寫真網站及男士雜誌邀請拍攝裸體寫真，更去過荷蘭、捷克及德國等地方取景，足見製作認真，並受到器重。而憑住一對傲人胸器，Samadhi瞬即成為炙手可熱嘅模特兒，其名字喺業界亦冇人不識，要知道神乳固然吸睛，但年紀輕輕嘅佢所散發嘅青春魅力，更係最為吸引之處，難怪被喻為成人模特兒界嘅明日之星。

成名之後，Samadhi亦食住個勢發展網紅嘅事業，先喺Twitter及IG開設帳號，接住開設埋會員制嘅OnlyFans帳號，以獨家大尺度寫真吸引會員加入。雖然佢好快就賺到第一桶金，但同時亦承受相當大嘅壓力，為免狀態下滑影響表現，上年底佢決定暫停裸模工作，畀自己一年嘅時間旅遊散心，希望未來能帶畀粉絲更吸睛、更火辣正嘅寫真。

Profile

出生地：烏克蘭基輔

身高：1650cm

三圍：34F-25-35

雖然Samadhi Amor暫停成人模特兒工作，但佢持續更新IG等社交平台外，亦繼續喺OnlyFans分享大尺度寫真，從中睇得出嘅佢嘅狀態大勇，身材同神乳依然咁Fit！