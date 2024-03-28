MIRROR謝票場戲飛　鏡粉呻捱貴飛

男團MIRROR新片上映造就商機，除謝票場戲票收「高價」外，連首映票禮包都賣近4千元，不甘成「水魚」的鏡粉雖在網上鬧不停，可是依然瞓身追星，數百鏡粉逼爆舉行首映的商場外，更為爭有利位置而罔顧安全。而新片的謝票場增至逾百場，相信類似「炒賣潮」陸續有來。

MIRROR首部全員合體的新片《12怪盜》於今日上映，12子將展開一連串宣傳攻勢，而片商亦把握機會開創商機，將分拆多個小隊展開馬拉松式謝票逾百場，走勻港九新界為谷票房全力吸金，但有網民爆料指謝票場戲票每張180元，比平時戲票售價高出幾成有多，變相鏡粉要捱貴飛。雖然如此，但謝票場戲票依然「有價有市」，有鏡粉更於開賣前在戲院黐紙仔霸頭位，有網民留言「寸爆」片方，可考慮該片全以謝票場上映，以爭取更高的票房收益，無極限賺到盡。

而新片於昨晚假鰂魚涌舉行首映，同樣開拓另一條財路，之前有網上平台開價近4千元，售賣包含首映票之禮品包引鏡粉換購，由於售價達4位數字偏貴，且當中只有250位「幸運兒」有機會跟偶像互動，其餘只有在場戥人高興之嫌，故被鏡粉直斥商家又借MIRROR發財。

Anson Lo Edan成「謝票擔當」

雖然首映禮前，鏡粉呻慘變搖錢樹，但邊鬧邊繼續追星，而舉行首映活動的商場，早在10日前已出現「A4紙」、「櫈仔」黨霸位外，數日前已有人索性「露宿」排隊，至昨午群情更洶湧，鏡粉逼爆商場內，龍尾更伸延到商場門外，有關方面為免生意外而封鎖了多條扶手電梯，不過有網民拍到鏡粉為爭取最佳位置，不理扶手電梯已停，照步行上商場兼踢欄入內，整個商場被鏡粉「攻陷」。

昨晚7時，MIRROR穿上西裝揮手帥氣現身，令企滿幾層商場的鏡粉叫到拆天，聲浪之大，一度勞煩坐在台上的正副隊長Lokman和Anson Kong（AK）起身叫鏡粉將聲量收細。Lokman被問到票房信心時，他說：「唔敢講有冇信心，我哋信心去晒拍攝上面，睇反應先啦。」12子中，Anson Lo和Edan成為「謝票擔當」，Edan大表樂意：「邊個得閒邊個去謝票啦，嚟緊我哋要去美加巡迴，可以把握機會同粉絲見面同交流，都係好機會嚟嘅。」相比走謝票場較少的AK，他透露因往美加巡唱前要投入另一部新戲中，且要接受挑戰：「成就解鎖一個運動，我上咗幾堂，身邊人都覺得我快上手，但嗰項運動係自己同自己，唔使同人碰撞嘅。」

至於Anson Lo亦拍攝另一新片，角色及對手要保持神秘，但他就要克服揸車：「我唔識揸車，惟有請教隊友點樣先揸得似啲，導演就叫我演得唔好咁急進，要放鬆表情。」Ian則透露新歌MV快將推出，再度邀曾合作的MV女主角柏安妮女兒許恩怡延續故事。而姜濤則表示如12子再全隊開新戲，他最想拍競技類題材，Stanley提議拍足球片，Jer突發奇想和粉絲拍續集，但遭Lokman反對：「唔好咁老土，不如拍前傳。」姜濤再說：「不如拍成劇集啦。」