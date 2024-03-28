【是日通勝】

農曆二月十九

甲辰年 丁卯月 辛卯日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、會友、出行

忌：穿井、動土、開渠

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：21、39、28

幸運顏色：紅、紫

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：迎來苦悶乏味的一天，職場上易碰到麻煩。

金牛座：心境平靜，多做有意義的事，運氣會提升。

雙子座：財運極好，但要保持低調，以免惹人眼紅。

巨蟹座：財運佳，投資方面嘗到甜頭，可乘勝追擊。

獅子座：工作投入感有待提升，才可走出眼前困境。

處女座：財運不錯，多與人合作營商、投資均有利。

天秤座：要有挑戰精神，才會發現自己的真正實力。

天蠍座：毋須額外付出已達成工作目標，要懂感恩。

人馬座：財運差，容易因面子問題吃虧，凡事小心！

山羊座：精神奕奕，行動力強，面對新挑戰不會怯。

水瓶座：財運有上升之勢，穩健投資項目可以考慮。

雙魚座：工作有進步，辛勞有回報，可作長遠規劃。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）猴 人緣好

（跌）豬 易破財

鼠：財運下滑，跟別人合作投資必須三思。

牛：運勢不過不失，沒有驚喜也沒有煩惱。

虎：八卦心態要收斂，多管閒事易惹是非。

兔：工作運平平，專注力不足，容易犯錯。

龍：熬夜傷身，有必要調節一下作息習慣。

蛇：做事只要按部就班，就沒有太大問題。

馬：財運不太好，嚴控開支才可遠離麻煩。

羊：心浮氣躁，沒有耐性，易得罪另一半。

猴：與同事合作愉快，事業可更上一層樓。

雞：是日沖煞，運勢不算差，保持平常心。

狗：獲家人支持，毋須為錢銀問題操心。

豬：財運差勁，處理大額投資不可太輕率。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

風水學與環境學

風水學與環境學都是跟環境相關的學科，兩者均在探究環境如何對人們的生活和運氣產生影響，儘管有相似之處，卻有不同的理論和方法。

風水學是一門古老學問，主要關注如何利用環境的能量來帶來運氣和福祉。它強調環境和人的關係，以及如何通過調整居住或工作場所的布局和設計，達致平衡和諧。風水學包括對地形、地理位置、建築結構和內部布局等因素的研究，並根據這些因素來評估一個地點的吉凶和運勢。

環境學則研究了人與環境的關係，包括自然環境、社會環境和建築環境等等。它關注的是環境對人們的生活品質和幸福感有何影響。環境學研究了環境的物理特徵、社會文化因素，以及人們對環境的知覺和評價，目標是創造宜居環境，提高人們的生活品質。

風水學和環境學都強調環境對人的影響，並提供了一些指導原則來改善環境和促進幸福感，但是它們的方法和理論有所不同。風水學依賴特定的符號和規則，通常與中國的文化和哲學體系相關聯，而環境學更注重科學研究和實證，並採用了跨學科的方法。

其實無論是風水學還是環境學，兩者都提醒我們要關注和尊重自己所處的環境，並努力創造一個對人們有益的空間。無論是通過調整居住環境的布局，還是關注環境的可持續性，我們都可以從這些學科中獲得啟發。