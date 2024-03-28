星玄｜猴仔黃宗澤「劇透」《新聞女王2》　爆一舉動令佘詩曼冇晒氣場

今日係3月28日，農曆二月十九，宜祭祀、會友、出行，今日最旺嘅生肖係猴，與同事合作愉快，事業可更上一層樓。剛剛奪得「大灣區視帝」嘅黃宗澤（Bosco）就係屬猴喇，近年佢主力北上發展，不論係人氣或「真銀」亦大豐收，有唔少內地粉絲特意到Bosco位於尖沙咀嘅餐廳，只為見到偶像一面，當中一個粉絲更非常好彩，竟然喺餐廳連環撞見Bosco同佢個好兄弟吳卓羲，面對粉絲要求合照，Bosco梗係永無托手肘，難怪你事業一帆風順呀。

早前於影視博覽上，宣布將開拍《新聞女王》系列續集，預計此劇將在明年年初開機拍攝，在《新聞女王》以彩蛋形式出現嘅Bosco，估計將會在續作中大戰「Man姐」佘詩曼。Bosco受訪時指只知續作嘅拍攝只知皮毛，現時只係粒「蛋」，唔知會唔會孵化，仲好搞笑稱自己做「波記廚房」，煮私房菜令「MAN姐」屙到冇晒女王氣場。

今日嘅幸運星就係山羊座，精神奕奕，行動力強，面對新挑戰不會怯。陳敏之就係山羊女，近年鮮有喺幕前演出，轉型做「帶貨女王」，上年曾經拍檔陳豪直播帶貨，喺短短6個鐘嘅直播，吸金大約2,600萬元港幣，當時嘅累積觀看人數更突破320萬，認真「威水」呀，原來敏之為咗帶貨，更一早苦練普通話做準備，不過觀眾就鍾意佢講廣東話，因為比較有親切感呀，敏之咁用心準備，面對新挑戰都游刃有餘喇。