跟潮流拍歌手傳記片　烈尼史葛被斟拍Bee Gees傳

將歐美紅歌手的事跡拍成電影近年成風氣，繼已故樂壇巨星Amy Winehouse、Bob Marley與米高積遜（Michael Jackson）等的事跡相繼被拍成電影後，最近有指派拉蒙電影公司有意開拍英國殿堂級兄弟組合Bee Gees的傳記電影，並邀請英國名導演烈尼史葛（Ridley Scott）執導演筒。

據知烈尼最近拍完《帝國驕雄2》（Gladiator 2）即被電影公司斟拍Bee Gees傳。烈尼除了執導之外，他亦會兼任監製一職。劇本交由與他合作多年的編劇John Logan撰寫。縱橫樂壇超過半世紀的Bee Gees是兄弟組合，成員包括巴里（Barry）、羅賓（Robin）以及莫里斯（Maurice），羅賓與莫里斯先後因病離世。有指烈尼與Bee Gees早有淵源，早在他未成為導演之前，他已獲Bee Gees的經理人Robert Stigwood 邀請開拍一部中世紀的電影，並由Bee Gees三子領銜主演，但最終合作不成，烈尼改執導中世紀武士電影《決鬥者》（The Duellists）。

查實今次已非烈尼首次拍名人傳記電影，之前已將哥倫布、Gucci家族、英國民間傳說中的俠盜羅賓漢以及拿破崙等的事跡搬上大銀幕。