【IB攻略】IB考試最後衝刺Checklist (一)

2024年IB考試即將到來，相信同學們正在全力以赴地溫習。然而，僅僅依賴「刨書、刨筆記」是不夠的！IB考試的第一科目將於4月24日開始，現在讓我們為同學們提供一些建議，進行最後的衝刺。

溫習時間必需有策略地作分配

在考試前的最後衝刺階段，正確的時間分配至關重要。根據科目的重要性和自己的掌握情況，合理分配時間可以幫助你更好地準備和應對考試。

首先，你必須制定一個詳細的時間表，將剩餘的時間劃分為不同科目和主題的研究階段。確保每個科目都能得到足夠的複習時間，同時合理安排時間以進行練習和回顧。

其次，根據自己的優勢和弱勢科目，將更多時間投入到需要加強的科目上。對於重點科目的複習，要更加深入和集中，而對於自信的科目，可以適當減少複習時間，以保持記憶的新鮮度。

最重要的是，不要將所有時間都用於閱讀和記憶知識點。留出一些時間進行複習和練習，做一些過去的考試題目或模擬試卷，以熟悉考試的格式和答題技巧。此外，也可參加一些操卷班，這些班組將在高密度的課堂時間中，重點提升學生對各個單元答題的策略，同時也鞏固學生對理論的掌握。

複習策略

正確的複習策略可以幫助你更有效地記憶和理解知識點，並提高在考試中的表現。以下是一些建議的複習策略：

在複習知識理論時，整理課堂筆記和教科書中的關鍵概念和重要知識點。將它們編寫成簡明扼要的筆記，以便複習和回顧。

然後，確定每個科目的核心主題和重點領域，將複習重心放在這些核心領域上。深入理解概念、公式、定義和關鍵事實，確保你能清晰地解釋和應用它們。同時，識別自己在該科目試卷中的薄弱點，有針對性地進行強化。找到相關的練習題和教學資源，多做相關題目，加強理解和應用。

除了使用教科書和學習指南，線上教程和學習平台也十分有用。這些資源可以提供額外的練習題、解釋和示例，甚至按單元或綜合題目組織，幫助你有效地理解和應用知識。

另外，與同學一起學習和複習也可以互相幫助和分享知識，讓複習過程事半功倍。但前提是你和學習夥伴必須有足夠的專注力，能夠互相鞭策和砥礪。如果有同學容易讓你分心或經常閒聊，那最好還是獨自進行複習。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫《IB攻略》在書展大賣