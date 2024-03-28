Rossinavi全新Nolimits系列超級遊艇亞太區獨家代理　彰顯意式奢華魅力

【特約報道】著名意大利船廠Rossinavi最近為全球遊艇迷帶來全鋁半定制Nolimits系列超級遊艇，並找來意大利著名設計工作室賓尼法利納（Pininfarina），為亞洲市場度身訂造別具一格的豪華設計及空間布局，更夥同領導全球的超級遊艇專家Camper & Nicholsons（簡稱C&N），憑藉其在亞太區的地位和經驗，為Nolimits系列進行獨家銷售。

全鋁打造的Nolimits系列，屬500GT以下的30至45米超級遊艇，由意大利頂級遊艇設計師Fulvio de Simoni操刀，完美結合探險艇與超級遊艇的魅力。不僅擁有寬敞堅固的船體、巨型全景窗戶、多層駕駛艙區域及配置防風設備的絕佳日光甲板空間等豪華設備，更廣泛應用「零噪音技術」，顯著降低系統雜訊和震動，同時得益於出色的跨洋性能及燃油效率，能進行3,000海里及以上、長時間離岸的深海遠航，讓船主充分探索亞洲巡航區域。

全新Nolimits系列另一特色，莫過於找來Pininfarina負責室內設計，巧妙運用東方對稱美學和糅合傳統與創新的風格兩種設計理念，通過視覺對比衝擊、光影反射運用，以及不同空間和格局中流暢自然的線條，營造出和諧舒適、溫馨而現代的環境。同時通過將尖端材料與手工鑲嵌技藝結合，為室內勾勒出標誌性的動感線條。

為滿足亞洲人的遊艇生活方式，半定制的Nolimits系列還可增設上層甲板，進一步提高靈活性。增設了上層甲板的Nolimits，型號命名時會以「+」來代表，像Nolimits 37+及Nolimits 45+。Nolimits 37+上層甲板設有一個壯觀的360度全景室內空中休息室。而Nolimits 45+上層甲板則設有一個配有私人室外甲板空間的多功能貴賓艙，360度景觀一覽無遺，讓船東更近距離奢享海洋魅力。這個具高度靈活性的空間可以定製配置為船東套房、設備齊全的健身房或恬靜舒適的桑拿區等。其靈活的設計讓客人能夠體驗尊貴的個人化船上體驗，滿足夢寐以求的海上生活。