黃曉明航班取消成熱搜第一　要踩單車去黑龍江咁慘烈？

內地影帝黃曉明自從同一班小鮮肉拍完綜藝節目《極限挑戰》之後，佢成個人都young晒，做咩都跟足年輕人步伐，意外地獲一眾觀眾肯定，讚佢有反差萌。就好似今日（28日）一早，佢就突然發文求助網友：「班機取消了，人在要飛往哈爾濱的路上，但怎麼去漠河？在線等，挺急的」更用上網友愛用嘅裂開公仔，好笑又貼地。

原來佢今日要拍攝新一季《極限挑戰漠囧》，有網友就話佢只係為咗宣傳真人騷，而唔係真正想「求救」，不過都有大批網友留言幫手，熱心建議佢可以租車、搭乘火車或者搭乘長途巴士，不過都足以令「#黃曉明航班取消#」話題升上熱搜身一位。稍後節目組人員亦留言指已搵到解決方案，指會叫影帝踩單車過去：「感謝網友的智慧，已經安排製片運自行車去哈爾濱了，1200公里，相信哥幾個鐵腚能行！ #極限挑戰# #極限挑戰漠囧官宣#」

而一同拍攝嘅組合時代少年團成員嚴浩翔就現身評論區：「曉明哥，等我一會兒，我打南邊趕過來」另一人氣小鮮肉Justin（黃明昊）亦留言：「怎麼了哥哥，弟弟已經在漠河了~」未知眾人會否真係用最艱辛嘅方式去哈爾濱，不過宣傳效益就收到晒。