夜貓子出動　晚市夜食好繽紛

現時大部分餐廳，去到晚上9點多已經Last Order，大約10點就關門大吉，有時想食晚少少都有點難。為帶旺經濟，部分餐廳特別推出夜食菜單或特別安排，以後想晚上出動搵食，都有好多選擇。

日式美食

日式串燒和佐酒小食，是夜生活拼酒的最佳配搭。中環一間日式居酒屋於星期一至三黃昏時段推出全新居酒屋串燒菜單，全新套餐有日本青椒仔配胡麻柚子醬、安格斯牛肉串燒、紫蘇牛油甜粟米、大葱雞肉串燒及雞肉捧配醬油溫泉蛋5款串燒，客人可享用1.5小時無限暢飲。另外，餐廳會於逢星期四至六晚上開始推出Yashoku夜食，可無限享用吞拿魚他他配蓮藕片、牛肉他他、各式刺身、壽司和卷物、岩蝦野菜天婦羅和豬肉餃子配辣柚子松露汁等菜式，主菜有銀鱈魚西京燒及麻香辣汁燒牛柳，客人有3款2.5小時香檳套餐選擇，必定吃得盡興。

女士之夜

很多酒吧為吸引客人，經常推出狂歡主題。中環現代秘魯日式菜館早前推出Señorita Night女士之夜，逢星期四晚上露天平台會變成拉丁風情的派對勝地，女士們邊聽拉丁、薩爾薩和森巴音樂，邊品嘗無限氣酒酒、啤酒、雞尾酒或無酒精飲品，配自選2款小食，如Mixto Ceviche、烤三文魚或松露醬帶子等，和閨密渡過熱鬧的晚上，夠晒難忘。另外，餐廳於3月30日中午至下午6時推出復活節限定Páscoa Fiesta早午餐，客人可選不同暢飲套餐，配多款開胃小菜和主菜，同樣歡樂。

彈性收店時間

去餐廳吃飯，最怕突然通知你要收舖好掃興。天后生蠔主題餐廳早前推出全新菜單，前菜有松露‧雜菌‧意大利火腿酥皮卷、脆炸鮮蝦多士，主菜推介火燄烤焗春雞配雜菜新薯，桌前淋橙點火，視覺效果一流。其他還有炭燒新西蘭羊肉串、炭燒美國安格斯優質肉眼扒、香草蒜粒焗麵包蟹、西班牙大紅蝦細扁意大利麵和香草車厘茄汁牛肩肉醬意式吸管麵等，最開心是餐廳不設收店時間，客人可盡情飲飲食食慢慢傾，最是盡興。

打邊爐唱K

現去餐廳，都有好多娛樂活動。好似旺角火鍋店特別卡拉OK設施的貴賓室，讓客人大展歌喉，另外，更以廣東歌作靈感，定期舉辧主題之夜。客人可邊唱邊品嘗全新火鍋菜單，海鮮盛宴鍋物套餐有9款海鮮，牛魔皇鍋物套餐有包括鹿兒島薩摩霜降西冷和澳洲M5和牛

肉眼片等10款牛肉部位。其他還有無肉不歡鍋物套餐、有營之選鍋物套餐和田園菜鍋物套選擇。另外，全新推出的滋味一鍋套餐，於下午3時至6時半及晚上時後供應，客人揀選湯底和配料後，由大廚親自烹調，一鍋醫肚夠方便。

旺角新蒲點

以前想消夜，大部分人會去旺角。新派西餐廳剛於旺角開設新分店，推出過往人氣之選，包括香脆德國豬手套餐、新奧爾良海鮮盤，可按不同價錢組合，花款多多。招牌菜有桂花啤酒釀雞，黃油走地雞以桂花、話梅、黑啤和蔬菜等醃製再香烤，肉嫩又美味。新店特設深宵時段至深夜2點，除提供德國腸小食拼盤、酥炸吉列廣島蠔、脆炸粗直薯條、香脆炸雞翼和炸水牛芝士條等小食，還首設串燒小食系列，客人可加指定價錢享用2小時任飲指定生啤或精選酒類。