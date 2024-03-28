《中年2》黃劍文得梗頸四　周慧敏力撐：Proud of you！

藝人周慧敏（Vivian）和《中年好聲音2》參賽者黃劍文（Kimman）都是虔誠基督徒，Vivian一直十分支持Kimman追逐自己的歌手夢，雖然Kimman早前（24日）在《好聲音2》決賽中落敗，但Vivian當晚便在社交平台留言支持好友，令Kimman相當感動。

Vivian上載一張Kimman站在舞台上的相片，留言：「So proud of you黃劍文，你今晚的演出很精彩，謝謝你留下這麼棒的作品送給這個舞台和觀眾，相信你的舞台魅力和光芒很多觀眾都看到了，除了你的努力和突破之外，更欣賞你一路上都帶着好心態去完成這個特別的旅程，你是花花世界的一道清泉，Jesus loves you。」

Kimman除了轉發Vivian的鼓勵，亦留言表示：「說感激，說不完的感激。Thank you so much，多謝V一直以來嘅鼓勵同支持，感動。」有網民亦留言支持Kimman：「覺得你慢歌值更高分，難度最高而且十分有感情及用心唱，有身體狀況仍在快歌也有突破，盡了力回報你喜歡你觀眾，是我心目中的三甲！」、「非常同意Vivian！劍文是值得被欣賞和認同！」、「唱得好好，你是我心目中的冠軍」。