Vision Neue Klasse X「型」接新世代

若說半年前寶馬（BMW）發表的Vision Neue Klasse，是旗下概念車的第一份未來報告。那麼最近發表的Vision Neue Klasse X，便是第二份未來報告。前者揭示下一代房車的雛形，後者則是新世代SAV（Sports Activity Vehicle）的預覧。廠方亦再次預告首款在Neue Klasse新架構衍生的全電動車型，將於2025年在匈牙利Debrecen廠房投產呢！

簡潔時尚 富前衞感

結合BMW X車型兩廂設計的Vision Neue Klasse X，外觀簡潔時尚，帶有一種次世代的前衞感。從它身上可找到跟前作沿出一轍的未來設計方向，包括由前擋風玻璃一直往後延的全玻璃車頂、避免車身使用額外附加部件而設的雷射雕刻廠徽、富層次感的3D打印數碼化長尾燈、以回收塑膠製成的包圍套件，以及鏡頭式電子側鏡等。當然新概念車亦加入了不少破格元素，例如Coral Silver銀色車身、跟車身同色的對稱下擾流、垂直窄長的新型發光罩、會因應觀看角度而呈現透明或反光效果的側窗後部Hofmeister Kink印花飾框等。不禁令人對新一代車型更添期待，屆時到底有幾多會照辦煮碗套用在新系列呢？

環保物料 可回收性

為達到可持續發展目的，廠方在施工方法和材枓選用方面花上不少心思，藉着令組件更易拆卸，以及廣泛採用單一材料及可二次使用的原材料，像側裙及前後裙板配件便採用回收得來的單一材料製成；而一些選定的模製塑料部件，當中的可二次使用原料更佔了30%，包括來自海洋的廢棄魚網等。此外，廠方特別開發了一種基於植物及礦物，且不含石油的Verdana面料，用於門板下部和中控台上的鋪陳，多方面提高可回收性。

人車互動 沉浸體驗

為體現「虛為實之用、實為虛之體」的下一代BMW iDrive系統，不僅錶台和門板的傳統實體按鍵減至最低，大部分操控都經由多邊形中央觸控屏幕、附設觸控感應鍵的多功能軚環、可聲控及手勢操控的BMW智能個人助理進行。同時透過設於前擋風玻璃窗下部的横跨式「BMW Panoramic Vision」3D平視顯示器投射訊息，為人車互動提供了輕鬆直覺的介面。值得一提是廠方為下一代BMW iDrive系統，加入全新HYPERSONX WHEEL聲音即時生成功能，乘客可於旅程通過中央觸控屏幕進行調整，帶來沉浸式個人聲音體驗。

續航力強 駕駛樂趣

車載最新第6代BMW eDrive 技術，除了改進的電力驅動單元外，還採用了新型圓形鋰離子電池，其能量密度比以前使用的棱柱形電池高出20%以上，續航里程及充電速度相應提升30%，預計閒閒哋坐擁1,000km續航力，並能在短短10分鐘內快速補充300km里程。空氣動力學方面，空氣阻力亦會較目前系列的同類車型減少20%；加上新輪胎設計和特殊煞車系統，有助於將整體效率提高25%。配合創新的驅動和底盤控制，成就更精確、更有效率及更動態的性能，將駕駛樂趣提升到一個新水平。