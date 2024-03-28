張蘭抺黑大S暗諷「懷具俊曄的種」　律師晒最強證據！

台灣女星徐熙媛（大S）同前夫汪小菲離婚兩年多，但近日因要對簿公堂而再次展開罵戰，沒完沒了。汪小菲返到北京後，暫時對大S停火，但依家最新戰況已經去到汪小菲媽咪張蘭同大S律師鄧高靜之間嘅口水戰，當中張蘭尋日（27日）晒出投訴信，打算告大S喺北京聘請嘅律師鄧高靜，認為對方對佢誣陷、誹謗，要求上海市司法局懲處，鄧高靜即反擊：「張蘭，你和你兒子儘管放馬過來，鬼怕你們我不怕。你和你兒子，將人性之惡展現到了極致──得不到徐熙媛就毀掉徐熙媛！」

早前張蘭曾於直播時，暗示大S當年流產嘅BB疑「懷具俊曄的種」，鄧高靜對此即以最強證據澄清：「我方已調取徐熙媛和具俊曄2018年的出入境記錄，證明2018年直到徐熙媛做流產手術，徐熙媛和具俊曄都沒有同時出現在同一個國家區域，沒有接觸的可能。」以證大S當時嘅忠貞。

至於汪小菲曾去到台北市執法部門檢舉稱大S濫用藥物，鄧高靜表示大S已於北市執法部門驗尿液、毛髮採證，確認冇吸毒行為，希望張蘭唔好污名化安眠藥：「任何人無權剝奪生病人群看病就醫吃藥的權利。」

另外，原來大S同汪小菲官司糾紛並非僅限於台灣，鄧高靜透露雙方喺北京朝陽區人事法院早已立案審理，女方向男方提出刑事誹謗自訴案件，仲喺社交網喊話汪小菲：「你敢不敢誠實地告訴公眾，刑事法官在2023年12月的談話中，要求你在整個刑事案件審理過程中，不得在網絡上對徐熙媛發表侮辱誹謗的言論？你做到了嗎？」