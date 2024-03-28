洪金寶獲金像獎頒終身成就獎　開創諧趣功夫片先河

香港電影金像獎協會（大會）為表彰多年來為香港業界作出卓越貢獻的傑出電影人，特設殿堂級榮譽「終身成就獎」及「專業精神獎」。大會今日（28日）公布縱橫香港影壇超過六十年的洪金寶先生獲頒本屆金像獎「終身成就獎」及擔任電影服裝管理超過四十年的唐萍女士獲頒「專業精神獎」。

洪金寶是電影監製、導演、動作指導和演員，投身香港電影業超過一甲子，他自言現時擁有的一切都是電影所賜予，對電影的深愛以「我愛你」形容。洪金寶的電影以獨特的武打風格和靈巧機敏的動作贏得全球觀眾的喜愛和讚賞，香港武打動作電影自八十年代起風行全世界，洪金寶功不可沒。

洪金寶逾半世紀的演藝生涯始於1961年九歲時進入于占元創辦的中國戲劇學院拜師學習京劇，改藝名朱元龍，同年獲師父安排演出國語片《愛的教育》，首次演出已經與當年鼎鼎大名的朱牧及林翠合演對手戲。他在十四歲正式加入影壇任武師，憑藉紮實的基本功和肯學肯拚的態度，十七歲時已成為邵氏電影《龍門金劍》的聯合武術指導。於1970年成立的嘉禾電影公司以攝製武俠片為主，洪金寶加盟後有機會與李小龍、鄭昌和、胡金銓、許冠文及吳宇森等著名導演合作，並接觸到截拳道、合氣道、跆拳道和泰拳等各門武術。1977年他在嘉禾電影公司其中一位創辦人黃楓導演的推薦下，以原名洪金寶首執導演筒兼主演《三德和尚與舂米六》，開創諧趣功夫片先河，隨後1978年推出《肥龍過江》更令洪金寶成為形象獨特的功夫喜劇明星，他亦曾數度和成龍及元彪三師兄弟合演《A計劃》（1983）、《快餐車》（1984）及《飛龍猛將》（1988）等電影，均是賣座的保證。

在幕前演出方面，演技多元化的洪金寶憑1982年上映的《提防小手》與《最佳拍檔》的麥嘉同時獲得「第二屆香港電影金像獎」最佳男主角殊榮，六年後在《七小福》（1988）飾演以于占元為藍本的京劇師父角色再度封帝。踏入2000千禧世代，他擔任《葉問》（2008）與《葉問2》（2010）的動作導演，再拍詠春依然拍出新意，為他繼早年的《敗家仔》（1981）後再增添兩座金像獎「最佳動作設計」獎座，連同之後的《殺破狼·貪狼》（2017），洪金寶四度榮獲金像獎「最佳動作設計」殊榮。

洪金寶以其多才多藝及孜孜不倦精神，領導及推動港產動作片發展，讓他成為香港影壇其中一位最具影響力的人物，贏得影壇「大哥大」的稱譽。