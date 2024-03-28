本日日本：期間限定！東京、大阪、名古屋有《魔髮奇緣》主題Cafe

要數迪士尼的人氣動畫，描述長髮公主樂佩冒險故事的《魔髮奇緣》（Tangled）可算係其一，最近更傳出即將開拍真人版電影，令該動畫再次成為焦點！與此同時，日本有Cafe與《魔》合作，於東京、大阪、名古屋開設主題Cafe，公主粉絲們不要錯過！Cafe以浪漫時刻為主題，以動畫中的燈籠在空中飛舞的畫面為布置靈感。食物強調低鈉、低碳水化合物，並且造型極有心思，主食有3款，包括樂佩為靈感炮製的紫薯忌廉意粉、三文魚南瓜三文治及樂佩和費林焗盤。另外還有兩款甜品，包括以樂佩和男主角費林坐船的場景為靈感的水果乳酪，以及香甜的番薯乳酪。還有多款特色飲品，例如以食用花朵裝飾的提子梳打，賣相十分漂亮。可別錯過鎖匙扣、杯、鏡子、環保袋等多款原創商品，值得粉絲捧場。

東京新宿

地點：OH MY CAFE

日期：即日起至5月6日

東京原宿

地點：BOX Cafe & space Q Plaza原宿店

日期：即日起至4月21日

大阪心齋橋

地點：Collabo_Index SHINSAIBASHI

日期：即日起至4月21日

愛知名古屋

地點：Kawara CAFE & KITCHEN Nagoya PARCO

日期：即日起至4月21日