假期潮玩　港式風味Party Room

即將迎來一連4日復活節假期，相信大家會趁機找三五知己聚一聚，要不被打擾兼玩得痛快，不少人會前往Party Room開P！現時Party Room愈開愈多，幾乎總有一間喺左近，當中不少更有特別主題及裝潢！走進尖沙咀區，分別找到以懷舊港式風情及廣東歌作主題的Party Room，前者布置令人有時光倒流回到舊香港之感，後者則有耳熟能詳歌詞化身耀眼燈飾點綴，令大家在充滿親切感的氛圍下盡興！也別錯過同區其他吃喝玩樂好去處，讓行程來得充實圓滿。

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恍如置身 舊式茶記

喜歡老香港及懷舊情調的朋友，進入老派約會Party Room肯定會感到雀躍。這裏的特別之處係以香港舊式茶餐廳風格作靈感設計，格仔地磚配木系卡座、70年代的窗框和拉閘，再加上各式各樣小風扇、舊式收音機、鐵製信箱和多款廣東話俚語牌子作點綴，還有連昔日的大哥大電話、打字機及痰罐都搵得到，相當有Feel。創辦人謂Party Room的一大好處係於同一個空間內集合了豐富的娛樂，滿足不同人需要，讓一班朋友有更多機會聚首一堂。在可容納多達30人的闊落空間內，玩樂設備相當齊全，有大電視供你唱K、睇波和打機，亦有大量派對遊戲玩意，甚至配備了推理遊戲《狼人殺》道具，考考大家演技有多精湛。場內同時有Poker枱及骰盅等，又或懶人專用的電動麻雀枱，玩完保證壓力全消。

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廣東歌詞 霓虹照亮

雖然近年K-pop大熱，但即使韓星們的外表亮麗舞姿出眾，對於香港人來說，始終廣東歌的歌詞才最有共鳴。於尖沙咀開設的Last Party Party Room，因應店主喜歡聽歌唱K，見近年大家對廣東歌大為關注，於是以此作Party Room主題設計，希望客人可抱住「Party Like It’s Your Last」的心態來玩，珍惜相聚機會。佔地1,000平方呎的Party Room可容納約40人，布置方面有兩個廣東歌歌詞霓虹燈打卡位，並展示了不同歌手的應援物和演唱會門票等作點綴，加上這裏設有100吋屏幕，觀賞網上直播演唱會肯定勁有Feel。除此之外，這裏還有多種設備供你慢慢玩，例如備有電動和手動麻雀枱、專業的Poker、超過30款Board Game及各式電玩遊戲機等。就連你想出一身汗，也有玩乒乓波、桌球或飛鏢供你運動一番，總有一款玩意啱你心水。

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正宗京都滋味

近年香港有不少新Cafe開業，當中不乏甚具名氣的過江龍登場。日本京都咖啡店KURASU早前便在尖沙咀開設第8間亞洲分店，店內選用的咖啡豆由京都總店焙煎匠人處理後直送香港，客人可原汁原味品嘗到京都總店風味。精品咖啡有手沖和冷泡選擇，咖啡師可按客人口味推薦不同豆種和沖泡方式。其他人氣之選有以京都茶園抹茶粉配精選特濃咖啡和日本牛乳的Matcha Latte Espresso，散發濃厚香氣。店內亦供應不少甜點，當中包括香港限定的焦糖布甸配雲呢拿雪糕、焙茶巴斯克芝士蛋糕和法式焦糖燉蛋泡芙，高甜度和甘香的咖啡作配搭，味道剛好平衡。

查詢電話：2398 8821

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自製毛公仔體驗

很多小朋友和女士們對毛公仔情有獨鍾，若可以擁有自己製作的出品，肯定更愛不釋手。於尖沙咀開業的Build-A-Bear Workshop顧名思義是教授製作毛公仔的工作坊，共有20款造型，除熊仔外，還有青蛙或恐龍等選擇，在專人指導下，客人先挑選心儀公仔外殼及填充棉花，之後可揀選小配件如心心、錄音裝置或香片等放入公仔內，令公仔可發聲及添加香味，然後將接駁位縫好便大功告成。店內亦提供多款毛公仔的衣服鞋襪及飾物，大家可湊成獨一無二的配搭，好玩又精緻。每個毛公仔還附有出世紙作紀念。