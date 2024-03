華姐鍾嘉欣2015年下嫁脊醫Jeremy Leung後,誕下兩女一子,一家五口幸福滿瀉。近年定居加拿大的她專心相夫教子,偶爾回港出席活動和商演。日前,她透過社交平台分享了舉家滑雪的相片,以英文寫道「Learning to ski to keep up with my fearless kids!(學習滑雪是為了跟上我無所畏懼的孩子們的步伐!)」片中所見,她與一對子女穿上專業的滑雪裝束,丈夫Jeremy則尾隨子女滑雪,兩名孩子的平衡力強,滑雪技術也很好,未有跌倒兼十分專業,技驚四座令人讚嘆。

早於去年2月,鍾嘉欣曾分享了一條雪山纜車的影片,當時6歲的大女Kelly與父親在登山纜車上大叫「媽咪」。 Kelly面帶甜美笑容向媽媽揮手,鍾嘉欣則在下方拍片。當時不擅長滑雪的鍾嘉欣只能遠觀,或負責充當攝影師替他們拍攝。不過隨着兒子Jared漸長大,兩姊弟同樣鍾情滑雪運動,難怪鍾嘉欣也要為孩子學習滑雪。