廖子妤首演談情戲難集中　衛詩雅爆曾遇對手「伸脷」

由藝人廖子妤（Fish）、陳湛文、衛詩雅（Michelle）等主演的ViuTV原創劇《瑪嘉烈與大衛系列絲絲》正在熱播。首次演談情戲的Fish分享感受，笑言經常難以集中：「要望住對手對眼，自己會諗下對方諗緊乜，變得好唔專心。」她續説：「同傅孟柏拍錫戲錫咗好耐，一Cut機導演就問我係咪好緊張？因為我掛住錫隻手唔記得做動作。」拍吻戲經驗豐富的Michelle則試過遇上對手「伸脷」：「佢第一次拍錫戲，好多時錫戲我哋唔會伸脷，或者拍之前會夾下點做，但佢唔識伸咗脷我就用牙頂住，佢之後都好唔好意思。」她指最難忘跟男神吳彥祖拍吻戲，其模特兒妻Lisa S.更帶同女兒來探班，令她擔心小孩會不明白是甚麼一回事，幸對方指女兒心理沒有受影響。廖子妤亦笑指遇過尷尬場面：「當我察覺嗰陣，自己已伸咗脷，擔心畀男對手誤會我博懵，哈哈！」她又揚言只要劇本好，不抗拒更大膽和性感演出，甚至跟男友盧鎮業合作。

提到拍劇難忘事，Michelle指拍攝初期眾人於鏡頭後波折重重：「我食龍蝦咬崩半隻門牙，但第二日仲要開工拍大特寫，我即刻漏夜約牙醫，一早起身撲去補完牙先敢返片場，到依家都唔敢咬太硬食物。」她透露對手鍾雪瑩於開工期間疑吃了不潔食物出現肚瀉：「見佢拍拍下塊面變青白色。」廖子妤就表示有日拍完戲收工，不慎「拗柴」，腳部腫至不能走路，嚇得衛詩雅誤會她撞斷腳。至於陳湛文則透露當時正為《瑪》及電影《飯戲攻心2》開工，休息不足故身心極疲累，廖子妤即笑謂：「清晨6、7點開工化妝，見工作人員將佢好似運屍咁運返嚟，佢塊面蒼白下巴圍住爆瘡，鏡頭後講唔夠兩句就瞓着咗，收工後又將佢條屍運返去嗰邊。」不過Michelle亦指經過開鏡拜神儀式後，一切便回復順利。

談到藝人林保怡及劉俊謙都演過同系列的大衛角色，陳湛文直言冇壓力，更不介意觀眾將他們作比較，認為是好事可以讓他學到更多：「保怡哥同《綠豆》嘅一班演員年齡層大，資歷、經驗一定多過我，好難刻意超越到佢哋，而且每部戲氛圍唔同，我們不如好好建立自己班底之間嘅情感。」他表示跟廖子妤拍慘情喊戲最難忘：「我唔算淚線崩潰嘅人，拍咗一個鏡頭唔收貨，就會行埋一邊醞釀情緒。」他坦言演員要於特定時限內爆發不同情感，是終生研究的課題。

另外，藝人廖子妤、梁雍婷今日於尖沙嘴文化中心出席《第四十八屆香港國際電影節》揭幕活動，二人演出的電影《從今以後》成為開幕電影作亞洲首映，雙方男友都有到場支持。廖子妤表示戲中飾演李琳琳姪女，大讚對方多年沒拍戲但狀態依然甚佳，又指自己向來緊張，現已學曉演戲自然及放鬆。她又指已看了《從》表，相當感動。而梁雍婷指曾與姜大衞及秦沛兄弟合作，獲益良多，笑言已向其家族「集郵」。