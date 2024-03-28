盧瀚霆喜歡被稱「撈撈豬」　Frankie自爆為踢爛牆要加操

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo )與陳瑞輝（Frankie）旁晚到元朗為電影《12怪盜》「快閃」10分鐘進行第6場謝票，戲院全場爆滿。

Anson Lo表示知道粉絲難撲謝票場的戲飛，場場爆滿並非必然，大家是出於真愛，多謝大家支持，fans聞言即起哄對他說：「愛你」。Anson Lo指拍攝時有點混亂，混亂的意思是因為大家分開技能拍攝，大家也很好奇最終的版本是怎樣，大概一個月前才看到電影的接近終極版本，當時的反應跟大家也一樣看到嘩嘩聲。他指今次電影以漫畫形式呈現，希望大家能看得開心，暫時忘記煩惱，放鬆一下。

最後有兩位粉絲選中向他們問問題，Frankie被問到戲中的垂直翻筋斗動作是否親身上陣？他說：「係呀，都拍咗4、5 take，但係因為最後一take踩爛幅牆，如果要做到100分可能拍多一兩take，拍攝前同導演都再練咗多一兩個鐘。」

「神徒」則問Anson Lo喜歡大家叫他阿Lo還是撈撈豬？他指如果戲中因為怪盜Lo是特務身份，叫阿Lo較適合，平日則喜歡大家叫他盧瀚霆或撈撈豬。連跑多場謝票他被問到有沒有時間食飯？他笑言想吃足兩餐，身後的粉絲連忙叮囑他要吃飯，不要捱餓。