周殷廷演唱會門票售罄　刻意增肌減磅備戰

歌手周殷廷(Yan Ting)出道9年的首個個人演唱會《WHO IS YAN TING LIVE 2024》門票日前（26日）公開發售，樂迷反應熱烈，當日早上10時一開賣即刻死機，兩場演唱會門票，於開賣兩小時內火速售罄，為首次舉行個人演唱的Yan Ting注入強心針。Yan Ting除了舞台上的主角外，還擔任創意總監，為觀眾呈現一個不同層次的視聽體驗，全方位多角度認識他的音樂，他的作品。

另外，3年前推出的歌曲《遲了悔改》於網上點擊率突破1千萬，加上演唱會門票極速售罄的消息，實在雙喜臨門，Yan Ting對此表示：「多謝大家支持！得知消息後其實我內心是非常平靜，因為我沒有視之為終點，我會繼續努力進步，突破自己。」現時他積極籌備演唱會，向來飲食規律的Yan Ting，表示不會為了迎戰演唱會而刻意增肌減磅，因為要確保有足夠力氣演出。Yan Ting堅持每日一餐的低碳飲食模式，平均一星期做3至4日健身，這習慣已維持超過10年。他表示自己小時候曾經是肥仔一名，自入行開始低碳飲食，始終做幕前工作都需要維持身形，對自己要求極高，問到Yan Ting開騷會否騷肌？他則表示會好好考慮。