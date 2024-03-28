唐詠詩錯過良機　與6位小鮮肉緣慳一面

由首次到訪英國的藝人唐詩詠(Natalie)主持的HOY TV節目《英國邊忽好》來到第四集，她終於有機會認識英國型男，可惜她只能隔住「Mon」望住6位來自英國不同地區的小鮮肉，而他們不同的英國口音更令她聽到一頭霧水。雖然幾位小鮮肉均稱讚詩詠漂亮且期待與她見面，令她心花怒放，但最後節目監製坦言沒有準備讓他們會面，令詩詠大失所望。

節目監製又特別安排Natalie在街頭隨機找一位女士進行交談，她感嘆香港與英國的文化差異大，英國人會為成功與他人閒聊感到驕傲，香港人則不太願意與陌生人搭話。

接下來，Natalie又前往查令十字(Charing Cross)與移英港人Gary(前電視台導演)會面，她更向Gary提出想前往一個破產城市–克羅伊登(Croydon)，Gary聽畢即面有難色。原來克羅伊登是英國著名罪案率高的地方，絕大部分地方都充滿危險，Natalie聽完後立即向Gary表示「唔緊要啦，你會陪住我㗎嘛！」到達克羅伊登的主要街道，詩詠發現每一間店舖都是空置，整條街200米都沒有人，相比其他地方特別骯髒和荒涼，她感嘆道：「好感受到飢寒交迫、十室九空。」