竇靖童否認已婚願跟霆鋒學滑雪　莫文蔚想開戶外騷

天后王菲女兒竇靖童晚上（28日）到尖沙咀出席慈善活動，同場還有莫文蔚（Karen）和王菀之（Ivana），壓軸出場的童童演唱了3首歌曲，吸引不少市民圍觀。

童童透露今年會推出新國語專輯，將創作10首新歌，稍後亦會跟導演構思新歌MV，但她表示媽媽王菲不會向她提出意見，讓她自由發揮，她以廣東話說：「我都唔會刻意畀自己歌佢聽，如果佢聽咗，佢都會畀意見，不過佢多數都話好聽。（同媽咪合唱？）未有機會，但我open嘅！」

童童去年首次拍攝的電視劇預計今年播出，劇中飾演一個儃長打拳和懂下廚的角色，她說：「事前學咗半年打拳，都幾好玩，但冇叫媽媽一齊學。」問她和媽咪那位廚藝較好？童童笑言自己叻過媽咪，而且中西餐都拿手，最叻煮蛋炒飯。

早前王菲跟男友謝露鋒到日本滑雪，童童指自己不懂滑雪，所以沒有同行，問她可會跟滑雪了得的霆鋒學習？她說：「Yes，Sure。」另外，童童早前在社交平台限時動態分享短片，其左右手無名指均戴上戒指，被指疑似結婚，她表示：「冇呀，冇結婚。」

至於全黑打扮的Karen，表示過往會在外國的博物館欣賞名畫，並謂看到藝術品為其個唱獲得不少靈感。Karen又透露6月會假北京舉行演唱會，屆時會有一些新的音樂配搭，令她相當期待，她說：「遲啲都會喺香港開，都想喺大型戶外場舉行，但中環海濱個場已經爆咗，又擔心會受颱風影響。」