田野憂 7公斤L波霸

對胸奴嚟講，日本寫真界係一個大寶藏，周不時可以發掘到天生大波嘅極品女優，就好似現年20歲嘅田野憂，一對L奶竟然重達7公斤，即係等如日日掛住包米喺心口，確實大得好有霸氣！

愛笑大波妹

成日都話日本寫真界人才輩出，當中有唔少女優身懷巨乳，令人睇到流晒口水。之不過，好多觀眾追捧女優仲有個原則，就係要揀啲笑容甜美嘅，呢一點都好易理解，畢竟現實生活有咁多煩惱，邊個會對住一個苦瓜乾面口嘅囡囡呢？如果你都有同感，今日要介紹嘅田野憂，絕對啱你心水，事關呢位爆乳新人唔單止青春逼人，仲成日笑口噬噬。另外，見到阿妹嘅身材，一樣會令人好醒神，特別係心口嗰對鮮嫩白滑嘅L奶。據阿妹透露，之前曾經做過身體檢查，順便度吓胸部有幾重，得出嚟嘅結果係7公斤，難怪睇落咁大喇！

敢做新嘗試

田野憂喺今年投身寫真女優行列，因為身材勁爆又靚女，被業界稱為「令和史上最高之新人寫真偶像」！問阿妹點解會出嚟拍寫真？佢就話以前曾經喺一家餐廳任職，但工作太刻板，搞到佢覺得自己變咗機械人一樣，毫無自我，後來知道自己嗰副激凸身材唔係人人有，所以決定加入寫真界，睇吓有冇機會發圍，仲話好想作出唔同嘅嘗試，令人生更加精彩！

咪以為阿妹波大冇腦，查實佢已經為自己定下目標，除咗要成為寫真界嘅頂流女優，仲好想創立自己嘅內衣品牌，事關佢話自己對波太大，好難買到合適胸圍，所以想搞番個專門製造加大碼胸圍嘅品牌，造福大眾大波妹。