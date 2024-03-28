陳嘉樺被吊高至兩層樓　半空懸掛未驚過

台灣女團S.H.E成員陳嘉樺（Ella）推出新歌《BAD HABITS》，她希望透過音樂分享這九年間在心境上的成長、得與失和體悟。這九年間，Ella在工作上屢創佳績，不論是票房大爆的大型演出「艾拉秀」，亦或是在《乘風2023》奪得總冠軍，再到她主演的電影《聽見歌再唱》在疫情期間僅僅三周內就取得了八千萬新台幣的票房佳績，她始終堅持為觀眾帶來優質的作品。

在拍攝《BAD HABITS》的MV時，導演為了表現出Ella在紛擾中保持超然態度，特別出動了吊臂升降器具，使用安全的方式把Ella吊掛升高至近兩層樓的高度，呈現Ella的俯瞰視角，把玩空間與人物的錯置感，敬業的Ella也不畏懼高，在「空中」展現其看似輕鬆實則專業的表演技巧。Ella才剛開拍就直呼：「第一顆鏡頭想要重拍！」原來是一大早起床開工自己覺得臉還是腫的，還得一直聽從指令瘋狂跑步，苦笑：「跑完了臉才消腫，但也拍完了。」她分享對歌曲的體悟：「希望大家都能養成壞習慣，做一個有彈性的人，我知道認真努力生活是很重要的，但是偶爾要懂得讓自己適時地放鬆，選擇你所愛的工作、選擇你想要做的放鬆事情，好好地享受每一件事情，希望大家喜歡這首歌。」