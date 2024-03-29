【是日通勝】

農曆二月二十

甲辰年 丁卯月 壬辰日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、晚上9時至11時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：出行、理髮、掃舍

忌：交易、開渠、置產

幸運方向：坐南向北

幸運數字：05、23、12

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：懷着一顆善心，遇上惡運也可以大步檻過。

金牛座：建立人脈好時機，留意坊間消息有利投資。

雙子座：雖未見到即時回報，但辛勤工作不會白費。

巨蟹座：收入與付出不成正比，內心難免感到失落。

獅子座：愛情運差勁，過多遷就易令伴侶得寸進尺。

處女座：財運平平，投資要審慎，太急躁容易受騙。

天秤座：事業遇阻滯，趁機檢討，可認清自身不足。

天蠍座：應變力強，今天沒有甚麼問題可以難倒你。

人馬座：細節決定成敗，粗心大意會變事業絆腳石。

山羊座：工作運急跌，表現比預期差，心情很鬱悶。

水瓶座：財運稍遜，平常心看得失，煩惱會少好多！

雙魚座：好人有好報，只要有顆善心，好事自然來！

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）牛 偏財旺

（跌）狗 桃花弱

鼠：時來運到，可於職場競爭中佔到優勢。

牛：偏財運不錯，有機會獲一筆意外收入。

虎：運勢不佳，少做一些對身體有害的事。

兔：有主見是好事，能於事業上取得突破。

龍：學會尊重別人，理財方面會得到啟示。

蛇：沒有桃花運，宜專注工作，得着不會少。

馬：生財有道，謹記多勞多得，勿失良機。

羊：盲目跟風冇好處，理財投資務必審慎。

猴：求財機遇多，謹記一分耕耘一分收穫。

雞：工作運稍遜，壓力大增，排解有難度。

狗：是日沖煞，感情受考驗，情緒受困擾。

豬：助人為快樂之本，運勢也因此好起來。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

香港回歸八字 龍年運程

香港回歸二十多年，正如一個二十多歲的青年人，二十幾歲仔，過去的運程來印證，香港回歸八字如何分析今年的運程，好讓大家用不同角度，來了解香港龍年的運程。

「丁丑 丙午 甲辰 甲子」 這八字是香港回歸八字，由於香港來龍大帽山在西北，西北乾宮是香港來龍，所以香港八字大運以男性作排列：乙巳，甲辰，癸卯；2015年至2025年行甲辰運，今年正是甲辰龍年。香港八字甲辰日，甲辰運，甲辰年。

2015年到現在是行甲辰運，甲辰日見甲辰運，是為伏吟之運。命主甲木生於丙午月，夏天火旺熾熱，書云：「甲木參天，火熾乘龍。」甲木乘坐的辰就是龍，辰龍為財星，火生土就是食傷生財。香港這九年的財運，就是對錢財有關之伏吟。

甲子時為印星房屋，辰子半合印星房屋，香港房屋價值上升，令港人內心呻吟，正是行甲辰運之伏吟關係。今年甲辰年，正是大運流年與八字伏吟之年，也是半合時辰印星房屋。樓屋價格上升而伏吟呻吟，現在樓房價值下降，也是為港人帶來呻吟伏吟。辰龍是財星，合流動的子水，錢財流動性高的股市，大家小心了解，免於帶來伏吟年歲。