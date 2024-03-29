星玄｜牛女周秀娜新技能解鎖　跟鄧麗欣鬧不和

今日係3月29日，農曆二月二十，宜出行、理髮、掃舍，今日最旺嘅生肖係牛，偏財運不錯，有機會獲一筆意外收入。「圈中小富婆」周秀娜就係屬牛，雖然自入行以來，不論係事業或係財運都非常旺，但係桃花運嚟講，就認真麻麻，感情生活一直撲朔迷離，曾跟余德丞及黃宗澤傳緋聞，但都畀佢斬釘截鐵否認，不過早前就有網民發現，娜姐偷偷同神秘男同遊日本，嗰輯相入面可以見到，佢笑得非常燦爛，睇嚟係有愛情嘅滋潤。

周秀娜（Chrissie）近期正為新戲開工，自爆新角色造型特別，並特別剪薄頭髮來配合，並要學習新技能就係「碌Lane」。據知新戲嘅故事背景講述周秀娜和鄧麗欣都係前保齡球隊成員，但因種種原因勢不兩立，幾年後重遇，依然「狗咬狗骨」經常鬥嘴鬥氣。

今日嘅幸運星就係雙魚座，好人有好報，只要有顆善心，好事自然來。近一年頭頭碰着黑嘅Angelababy就係雙魚女，早前佢因參加「19禁」脫衣歌舞騷，慘遭內地社交平台禁言，久未在港露面嘅佢，早排就現身，尖沙咀舉行影視展活動，當日Bady笑容滿面，身穿高級訂製白色晚裝，大騷「Fit爆」身材，狀態仍舊保養得宜，相信保持善心及正面嘅態度，咩麻煩都面迎刃而解。