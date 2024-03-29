Twins各遇怪客！阿Sa淡定息紛爭　阿嬌靠粉絲打救

組合Twins成員鍾欣潼（阿嬌）及蔡卓妍（阿Sa）見慣大場面，日前不約而同遇到狂迷「埋身」，當中獨自出動的阿嬌被怪男嚇得大聲驚呼，而有兩名女助手護駕的阿Sa，則靠醒目閃身化險為夷。由於事件在網上引起熱議，有人質疑保安不足，而她們所屬的公司已勒令加強人手「護主」。

近年主力內地發展的阿嬌，完成Twins演唱會後，立即與阿Sa及容祖兒四圍飛拍攝綜藝節目《因為是朋友呀》第二季，日前她獨自飛到內地開工，有粉絲聞風而至在機場等候，豈料當她單獨現身時，竟遇到一名怪男向她靠近搭訕。當時阿嬌推着行李，隨身亦有多名女粉絲跟着，當她步近電梯門前時，一名身穿大衣的男子突然走近，右手更有所動作。阿嬌見狀嚇得即時彈開，並一臉驚慌的問對方想怎樣。該男子回答時聲音細小、吞吞吐吐表示：「我找你了……」粉絲見狀即代為出口問他是否找錯人，阿嬌則以驚惶的眼神向男子上下打量，並表示：「我不認識你，你要幹嘛？你能不能稍為離遠，你又不說你要幹甚麼？千萬不要過來！」阿嬌顯得極度慌張，最後在女粉絲護航下，怪男未有機會進一步埋身，她亦成功進入電梯甩身。心神未定的她仍保持禮貌微笑向粉絲揮手道別，事後網民大讚她警覺性高。

公司急謀對策 加人保護

另一孖妹阿Sa跟阿嬌分開後，湊巧地同樣被狂迷騷擾，前日轉戰到新加坡的阿Sa，在出席完活動後返回下榻酒店，亦引起一陣混亂。據知現場粉絲早於酒店門外等了多個小時，阿Sa甫落車即有多名粉絲趨前，當時兩位女助手即時護主，有男粉絲禮貌遞上蛋糕，阿Sa亦上前接收，並跟對方合照。期間突然一名身穿短褲、拖鞋的中年男粉絲拿着相機衝前欲合照，酒店保安與女助手遂出手阻擋，但阿Sa亦已被嚇得退後幾步，之後該男粉絲與保安發生口角，阿Sa全程站在一旁顯得一臉無奈，不過最後亦在保護下遠距離跟對方合照，平息事件，獲讚成功化解危機。

由於事件在網上引起熱議，質疑阿嬌身邊為何一名助手也沒有，又提出阿Sa只得兩名女助手不足夠，認為如此安排很危險，有加強人手必要。據知，Twins向來親民，不像其他藝人排場十足，特別是阿嬌更提出不要助手跟身，但發生今次「意外」後，她們所屬的公司英皇已開會檢討，勒令以後一定要有助手和經理人貼身保護二人。其經理人表示：「因為阿嬌飛去北京，佢一向唔使香港同事一齊飛，但依家已經話咗唔得，其實我哋如果出席大型活動，甚至會安排保安在場維持秩序，咁樣做係保謢粉絲同藝人安全，因為一多人就好易混亂。」

其實過往不少女藝人出席活動時曾遇狂迷施襲，被嚇得花容失色，除了官恩娜曾於公開活動遭男狂迷衝上台箍頸及強吻嘴唇近10秒外，內地女星劉亦菲亦曾在廣州出席宣傳活動時突遭男粉絲飛撲埋身，令她倒地手腳受傷。而男藝人安全亦不容忽視，關智斌早年被一名說普通話的女狂迷夜闖寓所，騷擾近半年之久。