爆《中年2》3強不和？古淖文激起團火夢想登紅館

無綫節目《中年好聲音2》冠軍古淖文、亞軍譚輝智、季軍顏米羔，獎項塵埃落定，日前三兄弟接受東網訪問時卻鬧「不和」經常互窒，譚輝智、顏米羔以「古巨星」尊稱古淖文，譚輝智又自誇顏值遠超古淖文，充滿火花。講到相當老友，古淖文表明「不和」笑說：「扮㗎咋，盡做啦，公司安排叫我哋扮friend，私底下不和㗎。」顏米羔笑說：「我哋冇話最熟，換任何3個都係咁嘅狀態，都係唔熟。」他一本正經補充指大家參賽並不是來追名逐利，是來發夢、追夢，故能成為好友。

由參加亞視《超級星光大道》入行到經歷亞視倒閉，後來做司儀，到贏得《中2》冠軍轉眼15年，經歷不少的古淖文指得獎後沒有飄飄然感覺，只覺得好似發了一場夢，目標希望繼續唱歌，大家會記得他是一個歌手：「希望有新歌，有一首歌大家會記得我係古淖文，有一首歌係代表到我嘅歌。」看見共患難的戰友陳蕾成為「叱咤」雙料女歌手兼登上紅館開騷，直言激起心中團火：「睇阿豹演唱會嘅時候，見佢喺舞台上發光，我哋同其他隊友都係共過患難，見到有個人有自己歌、企喺紅館，開個人演唱會，好想有一日好似阿豹咁成功，上紅館係自己一個目標、一個夢想。」

譚輝智自嘲樣子太過出眾，幾乎放棄參賽，多得「身邊人」鼓勵，才抱住出醜心態出鏡。對於參賽被人覺得玩世不恭，他則說：「我係好驚青嘅人，要好放鬆，感覺好hea先發揮到，捱到比賽。」顏米羔曾執導三級片《私人會所》，他並不介意再做三級導演，他笑說：「呢個係好多男士夢寐以求嘅職業，三級片有好多類型，李安都拍三級片，再拍都唔介意。」