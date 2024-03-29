梁朝偉缺席金像獎　飛德國開工傳劉亦菲加盟

影帝梁朝偉目前已飛往德國，準備投入外語新片的拍攝工作，預告將缺席下月中舉行的金像獎頒獎禮。而昨日突然有消息稱，內地花旦劉亦菲將進組與偉仔合作，瞬間掀起網民熱話。

偉仔去年宣布接拍匈牙利導演IIdiko Enyedi執導新片《無聲的朋友》（Silence Friends），近日台前幕後已準備就緒，他日前亦起程往德國馬爾堡會合大隊，日內便會投入開工。偉仔臨行前曾透露，希望花上約3個月時間完成這部電影，而為專注演繹角色，期間應不會返港，意味着即使憑《金手指》入圍角逐影帝寶座，他亦不會亮相4月14日舉行的《第42屆香港電影金像獎頒獎典禮》，相當可惜。

時間跨度超過百年

據悉，《無》片題材圍繞一棵樹，講述3個互相關聯的故事，時間跨度超過百年，而偉仔將是第三個故事的主人翁，飾演一名來自香港的知名神經科學家，事前看了大量相關書籍的他，將再次接受演技挑戰。該片導演IIdiko Enyedi在國際影壇名氣響亮，曾先後於康城影展及柏林影展奪得殊榮，故不少影星對能夠與她合作趨之若鶩，近日更突然傳出消息，指「神仙姐姐」劉亦菲亦獲邀加盟《無》片演出，立時掀起網民熱話。

現年36歲的劉亦菲其實已有多次進軍外語片市場的經驗，早於2008年已接拍荷里活電影《功夫之王》，2014年則夥拍尼古拉斯基治演出電影《白幽靈傳奇之絕命逃亡》，2017年拍攝真人版《花木蘭》，又曾接演韓國導演李宰漢執導的愛情電影《第三種愛情》，亦因此與宋承憲墮入愛河。曾於紐約生活的她，英語水準甚高，很適合拍攝外國導演的作品，故今次傳出她有機會與偉仔合作，相信亦未必是「空穴來風」，不少網民正期待正式官宣。