中年2紅白︱支嚳儀向師弟妹取經　譚輝智唔唱必殺歌

《中年好聲音2》三甲古淖文、譚輝智、顏米羔，聯同一班《中2》戰友劉威煌、黃劍文及安雅希等昨晚（28日）現身將軍澳電視城，為《中年好聲音2 紅白大戰》綵排，眾人分成紅、白兩組，由《中年好聲音1》的支嚳儀及周吉佩擔任領隊，各自帶領紅白兩組進行對決。帶領紅組的支嚳儀坦言時間過得很快，她表示上年紅白大戰時自己正受失聲之苦，直言今年以最佳狀態迎戰，信心十足，更希望能趁機向前輩車婉婉請教做主持要訣，她指成員由抽籤決定，感謝上天為她安排了一班實力強勁的隊員，包括冠軍古淖文、安雅希及沈宗賢等，談到以師姐身份帶隊會否有壓力？她説：「反而喺佢哋身上學到點放鬆，佢哋啱啱先比賽完，覺得紅白大戰係一個Party，氣氛係非常之好。」談到取勝策略，她相信能以跳唱戰勝白組，又表示若勝出會「萬歲」：「梗係要同全隊人打個邊爐食個飯啦！我永遠贏到獎金都係一齊分。」

至於白組隊員譚輝智就直言自己隊成員是夢幻組合，問到會否跳唱？他笑謂：「梗係要啦，如果你覺得我嗰啲係跳嘅話，哈哈！」問他會否唱其必殺歌？隊友劉威煌即搶答：「梗係留番喺演唱會先唱！」他表示白組會唱組合草蜢的經典歌《失戀》，不過因才剛完成比賽，故綵排時間不多，笑言若有足夠時間綵排，輝智的舞步應該會更好，又指幸好領隊周吉佩經驗豐富，笑言有他教路跳唱估計不成問題。談到《中2》決賽夜之後，評判陳慧嫻宣布失守，感染新冠肺炎，他們表示大會即時於群組通知大家，雖然當晚比賽後大家有近距離合照，但可幸眾人做檢測後均未有中招。