發長文狙擊惠利！韓韶禧撐男友柳俊烈：外貌不是全部

韓國「最美小三」韓韶禧早前認愛男星柳俊烈，因男方舊愛惠利一句「很有趣」，令她陷入「換乘戀愛」的爭議，飽受千夫所指。她今日（29日）再於社交網發千字文狙擊惠利。

韓韶禧發文表示：「而對這麼多的臆測，我也累了，我追求人生幸福，一直走到現在，交往過各樣的人，結果也只是被說不枉費這個外貌，正適合浪費時間，而到了我不能再說還年輕的30歲，正在尋找生命方向時遇上這個人。」她亦回應網民對柳俊烈外貌的抨擊：「與不懂事時期的戀愛不同，外貌並不是全部，我隨心而活存在的某種危險心態被穩定，讓我感覺身心比過往更健康，我也感受到男女關係是必要的緣分。」

對於「換乘戀愛」的爭議，她回應：「兩人的相遇準確來說是2023年11月的展覽（的確是初次見面），之前在公在私也沒見過，亦沒聯繫，沒有共同朋友，家中的北極熊公仔也是在2021年自己購買。那兩人確實是在去年分手，互相祝願對方平安健康並作最後道別。前輩在道歉文中寫去年11月雙方還相約再談談，我不是當事人，沒辦法詳細說明，但據知並不是以和好為目的傾談。」

她再次狙擊惠利：「我無法理解，對於分手的戀人有了女朋友這一點到底有甚麼有趣？發這幾個字的目的也不是為了和好，而是把文字偽裝成充滿留戀，讓4個月後發展的新戀情被標籤上『換乘』，甚麼都不說，裝作不想得到別人同情。短短幾個字卻惹來無數猜測和惡評，也不是為了得到道歉而發文，我是真的純粹好奇。」

對於一直保持沉默的柳俊烈，她亦不禁抱怨：「我也對其中一位當事人沉默不發聲感到鬱悶，我也擔心自己受騙，是不是被謊言迷惑，或是被換乘戀愛，故此無關我的情感，我希望雙方公司能夠表明事實，我在此懇切拜託。」

她亦還擊網上惡意留言的網民：「只知道發文指摘我的人，我也不想有禮貌，拜託不要消費我，拜託到最後都討厭我，不要辜負對我的關心，也不要找我，希望餘生為了自己幸福而活。」最後她向因今次風波而受傷害的所有人致歉，發文上載10分鐘後便被刪除。