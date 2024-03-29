鄧麗欣中門大開畀台灣男神劉以豪氹　最叻廣東話粗口

藝人鄧麗欣（Stephy）、劉以豪、李靖筠等昨晚（28日）在奧海城出席電影《白晝如焚》首映。Stephy以性感打扮亮相，Tube dress打底的她幾乎「中門大開」，若隱若現，相當吸睛。新片香港未正式上映，已成為「福岡旭日國際電影節」開幕電影，女主角鄧麗欣更奪得「特別功績賞」，先聲奪人。鄧麗欣受訪指在亞洲地區獲獎，得到大家對認同當然很開心。

Stephy戲中一人分飾兩角，但因角色不太正常，演繹上甚至是超過三個角色，加上由年青演到十年後，角色相當複雜。問到可會演到精神分裂﹖她笑說：「可能有時自己都未必知，通常話冇都係有，演出後本來覺得冇乜影響到我，但係過睇番套戲，再諗番先發覺嗰種傷痛係有影響到我，諗番拍攝過程都會有痛嘅感覺。」

她又指拍攝時劉以豪氹得她很開心，大讚對方是開心果。劉以豪對則指首次與Stephy合作，初時又驚又緊張，合作後覺得她很貼心，今次拍攝體驗香港拍攝的急速節奏，慶幸跟得上。Stephy則指拍攝時曾教他廣東話，但記者再問他時，已表示忘記得一乾二淨。劉以豪則自言沒有語言天份，教完下午已經忘記，不過笑言還聽得懂粗口。