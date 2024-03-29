永旺環境財團推動環保教育　向香港4間小學捐贈太陽能光伏發電系統

【營業資訊】基於「追求和平、尊重人類、為地區社會做貢獻」的永旺（AEON）基本理念，於1990年成立的永旺環境財團是公益財團法人，為日本第一個以地球環境為主題的獨立法人財團，致力在世界各地開展環保活動。為推廣可再生能源的應用，同時促進綠色環保教育，永旺環境財團聯同永旺（香港）百貨有限公司於今年向香港4間小學進行太陽能光伏發電系統捐贈項目，包括在香港仔聖伯多祿天主教小學、九龍灣聖若翰天主教小學、大角嘴天主教小學（海帆道）及黃埔宣道小學安裝太陽能光伏系統，合計系統容量約40千瓦。

為隆重其事，AEON日前舉行「永旺環境財團 香港環境教育教材太陽能光伏發電系統 捐贈儀式」，請來機電工程署總工程師/能源效益梁雪輝先生、日本駐香港總領事館大使兼總領事岡田健一先生、天主教香港教區教育事務主教代表助理胡艷芬女士、香港九龍塘基督教中華宣道會教育部副部長李漢華先生作主禮嘉賓，永旺（香港）百貨有限公司董事總經理長島武德先生代表AEON將紀念狀頒贈給4間學校的代表，寓意正式將太陽能光伏發電系統捐贈予學校，讓學校利用作環保教育，融入學生的學習及生活當中，啟發及培養學生的環保意識。

培育下一代保護環境

公益財團法人永旺環境財團專務理事山本百合子女士表示：「永旺環境財團於2009年起開始太陽能光伏系統的捐贈活動，至今已在日本、馬來西亞、越南及中國合共56間中小學設置太陽能光伏發電系統。環境問題是沒有國界的。我們希望通過在香港捐贈太陽能光伏發電系統，進一步促進中日友好交流，並與香港市民一起攜手合作，為香港的環境保護和教育事業作出貢獻。」在香港的太陽能光伏發電系統捐贈活動，是繼2018年和2019年之後的第三次，加上今次4間學校，捐贈總數達到了10間學校，讓學生在學校生活中，通過使用可再生能源，更直觀地去思考「如何能實現可持續發展的社會」和「如何通過環保活動去解決環境問題」。

共同應對氣候變化

香港近年積極推廣及發展可再生能源，機電工程署總工程師/能源效益梁雪輝先生表示：「香港特區政府於2021年公布《香港氣候行動藍圖2050》，訂立四大減碳策略去應對氣候變化。機電工程署在2019年亦推出了『採電學社』計劃，為學校及福利機構免費安裝太陽能光伏發電系統，而計劃與永旺環境財團這個項目可謂相輔相成，我們樂見社會上陸續有多項類似計劃推出，共同推廣可再生能源發展，一起努力實現香港於2050年前碳中和的目標。」

天主教香港教區教育事務主教代表助理胡艷芬女士、香港九龍塘基督教中華宣道會教育部副部長李漢華先生代表參與項目的4間學校致詞，感謝永旺環境財團對推動環保教育及社會可持續發展作出貢獻。學校會透過是次捐贈計劃，為學生提供在課室以外親身體驗的學習機會，將環保信息傳播給師生及社區。

是次活動除了為香港小學生的環境教育出一分力之外，亦獲得到日本駐香港總領事館支持，藉此促進中日之間的交流活動。日本駐香港總領事館大使兼總領事岡田健一先生表示：「香港與日本在文化、經濟等多個領域都是極為重要的合作夥伴。我相信這一舉措將進一步加強我們在環境保護和教育領域的夥伴關係。並希望香港與日本的合作能透過各界人士，帶動全世界的環境保護。」典禮結束後，永旺環境財團代表及嘉賓還一同到受贈學校參觀太陽能光伏發電系統，在場學生都表現得十分雀躍，對新設的系統充滿興趣與期待。