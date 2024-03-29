AK Jer謝票力撐MIRROR同心　最唔想同自己做戲

男團MIRROR副隊長江𤒹生（AK）和柳應廷（Jer）昨晚（28日）到又一城為電影《12怪盜》進行謝票，大批粉絲帶同燈牌入戲院支持偶像，又高叫口號：「全力支持《12怪盜》！」場面熱鬧。

AK甫到戲院即向粉絲表示要保持看電影的初心，又叫大家enjoy睇戲，他表示：「等咗好耐，終於等到12個一齊拍嘅電影上映，希望大家感受到我哋當中嘅熱情，同埋一啲搞笑默契，亦有一啲感動位，希望大家睇得開心。」Jer則表示懷着期待心情往謝票，並大爆原來每一場都有不同彩蛋，叫大家落足眼力。

之後兩人輪流介紹角色，Jer表示戲中飾演自己，他說：「我角色嘅技能係着衫好快，好似平時響後台換衫咁樣，下次試多啲動作場口，同啲與龍虎武師打吓。」飾演動物傳心師的AK，被粉絲問最想學那些動物的傳心術？他表示：「我會揀錦鯉魚，因為狗喺陸地，所以想揀海洋生物。」

有粉絲問他們最不想跟那位隊友演對手戲？AK表示：「最唔想自己同自己做戲，因為係最難。」Jer就話最難演是感情戲，但今次拍攝各隊友都玩得十分開心，大家又好熟悉和有黙契，跟平時相處一樣，所以沒有不好合作的對手。