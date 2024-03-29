懶人減肥法　七秒就能瘦下半身

現代人生活繁忙，飲食不定時，即使明白運動對身體有莫大的好處，但下班後只想回家躺着，已經再也提不起勁出門到健身房運動了。但網上流傳一項號稱史上最懶的「NEAT減肥法」，只需要透過生活中的小動作就能消耗熱量，達到減肥效果，想要找捷徑減肥的人士不妨試試看。

「NEAT減肥法」，是指非運動性消耗，即使除了刻意做運動之外，日常生活中保持姿勢、站立、走路等各種活動所消耗的熱量。如果想有效提升NEAT消耗的熱量，通常大家都會想到多走樓梯，減少乘搭電梯或升降機，或是多走一個車站的距離等方式，不需要拚命做運動，就能增加身體的活動量。

不過以上的方式對於日常要爭分奪秒的上班族來説，執行上還是有點困難，加上也有時間、地點、天氣等外在因素限制，更難隨時隨地進行。因此大家可以試試「七秒坐瘦身運動」，號稱是史上最懶的減肥法，讓我們無痛地輕鬆瘦身。方法非常簡單，只要一邊數到七，一邊慢慢坐下，然後在一秒內站起來便可，大家可以兩天做一次，每次做十下。這個動作類似深蹲，能集中鍛煉下半身，增加肌肉量，還會讓原本堆積在肌肉的肝糖被大量消耗，達到降血糖的效果。